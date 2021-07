Confira como será a vacinação na Grande Belém nesta quinta

Nesta quinta (01), a vacinação contra a covid-19 segue na Região Metropolitana de Belém, mas com algumas ressalvas. Marituba é o único município que cumpre calendário por faixa etária sem comorbidades neste dia. Belém e Santa Izabel do Pará vacinam alguns grupos específicios. Por falta de doses, Santa Bárbara do Pará não terá nenhuma vacinação. Já Ananindeua, segue com segunda dose. Confira os detalhes de cada agenda:

Belém

Após ficar um dia sem nenhuma vacinação contra a covid-19, Belém retoma nesta quinta a imunização, mas apenas para grupos fechados. Serão os agentes das forças de segurança pública, que receberão 1,3 mil doses no QCG do Corpo de Bombeiros.



Além disso, também nesta quarta, serão destinadas mil doses para os conselhos de classe da área da saúde, que farão a segunda dose no Hotel Sagres, em São Brás. Estão na lista os conselhos de Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia e também o Conselho Regional de Serviço Social.



O calendário vacinal por faixa etária sem comorbidades volta apenas na sexta (01) na capital, quando serão vacinados com a primeira dose os adultos que nasceram em 1984 e 1985, ou seja, com 37 e 36 anos completos ou a completar ainda neste ano.

Ananindeua

Por falta de estoque, Ananindeua segue nesta quinta, pelo segundo dia consecutivo, com a suspensão da primeira dose da vacina contra a covid-19. O município segue apenas aplicando, hoje e amanhã, a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades.

Das 8h às 13h, nos seguintes pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; Igreja Universal, em Águas Lindas; UBS Jaderlândia; e na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2. Documentação: RG, CPF e o cartão de vacinação.

Marituba

Marituba aplica nesta quinta a primeira dose em adultos nascidos em 1978 e 1979 (43 e 42 anos). Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Além disso, o município segue vacinando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, nas unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos; grávidas; puérperas; profissionais da educação; e rodoviários.

Benevides

Com alta procura nos últimos dias, o município de Benevides ficou sem estoque de primeira dose e suspendeu esse calendário temporariamente. Desde segunda (28), o município estava imunizando adultos de 40 a 44 anos sem comorbidades. A previsão era seguir até sexta, mas a prefeitura informou que será necessário aguardar a chegada de mais imunizantes.

Por enquanto, Benevides segue aplicando a segunda dose para quem está no período correto. Das 8h às 13h, nos seguintes pontos: UBS Benfica, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim, Paróquia Santa Rosa de Lima, Igreja Quadrangular Médice e Assembleia de Deus Centro. É necessário levar documentos pessoais, cartão SUS e carteirinha de vacinação.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará segue com a segunda dose da Astrazeneca, nesta quinta e na sexta, para quem tomou a 1ª dose entre 27 e 30 de abril. O município também segue com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas acima de 18 anos. Essa imunização começou na terça (29) e segue até sexta. Os dois calendários são 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Documentação necessária para a primeira dose: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará, carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

Santa Bárbara do Pará

Em Santa Bárbara do Pará, pelo segundo dia consecutivo, a vacinação segue suspensa por falta de imunizantes para qualquer público. Na terça (29), o município chegou a aplicar a primeira dose em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades, além da segunda dose da Astrazeneca.