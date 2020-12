Maquiador paraense interpreta lendas da Amazônia e vídeo viraliza na web

O maquiador artístico Ronny Silva, de 26 anos, viralizou nas últimas semanas com um vídeo representando as lendas da Amazônia, entre elas a Matinta Perera, Boiuna e o Boto. Entre as transições, o paraense, que é pedagogo por formação, aparece com uma maquiagem para cada personagem folclórico. No Tiktok, o vídeo rendeu mais de 58 mil visualizações.

A produção agradou pela representação do folclore nacional e, principalmente, do Pará. “Amei a valorização da cultura brasileira”, comentou um seguidor. “Mano do céu, tu és do Pará? Que orgulho”, escreveu outra.

Ronny nasceu e cresceu na cidade de Muaná, no Marajó. Entre outros trabalhos do artista está a caracterização como personagens de filme, como os da saga “Harry Potter” e de “O Grinch”.