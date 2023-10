Hallowen em Belém faz vários empreendedores ampliarem negócios

O Halloween chegou e com ele as encomendas de serviços para festas temáticas. Nesta época do ano, empreendedores de vários setores em Belém têm um aumento de prestação de serviços em diversas áreas, como decoração, aluguel de fantasias, maquiagem e bolos temáticos, entre outros. A maquiadora profissional Taiane Peixoto trabalha com maquiagem artística e, neste período do ano, tem um aumento de 30 a 40% no número de clientes, que pagam valores mais elevados do que uma maquiagem tradicional para terem os rostos caracterizados como zumbis, bruxas, caveiras, demônios e personagens de desenhos, filmes e séries.

“Eu fiz cursos profissionalizantes de maquiagem, mas desenvolvi a técnica artística sozinha, sempre gostei dessa área”, conta Taiane, que trabalha há oito anos na área. “Nesta época tem muita festa e eu preciso me preparar antes para comprar materiais específicos para atender a demanda de Halloween. Aumenta a procura bastante, assim como no carnaval”. Além de materiais específicos que simulam ferimentos, sangue e deformações, que custam mais caro, a preparação desse tipo de maquiagem também é mais demorada, podendo levar de 3 a 5 horas para ser finalizada, dependendo da proposta. “Maquiagem artística também é muito demandada no teatro, no circo e na produção cinematográfica. Também sou muito chamada para esse tipo de trabalho”.

“Triplica o movimento nessa época do ano, uma loucura”

Para Mary Rodrigues, mais conhecida como “Tia Bola”, que há 30 anos trabalha com o aluguel de fantasias, este período entre o final de outubro e o início de novembro, é o “segundo carnaval” do ano. Ela é animadora infantil e mantém o negócio de aluguel de fantasias durante o ano todo. “Triplica o movimento nessa época do ano, uma loucura”, revela. “Adultos e crianças se fantasiam para festas de escolas, de empresas, aniversários e também alugam fantasias de personagens para fazer trabalho de divulgação em lojas e shoppings”. As fantasias mais procuradas costumam ser da Malévola, Darth Vader, bruxa, vampiro, Mulher Gato, Fred, Arlequina e palhaço It. “O Halloween não é uma festa para ir somente com esse tipo de fantasia, mas é um baile realizado pelas bruxas que envolve todo tipo de fantasia”, afirma.

O negócio de Meire, como muitos, foi duramente impactado pela pandemia. Ela teve que fechar a loja que possuía havia mais de 30 anos, na travessa Pariquis, em Belém, para alugar o espaço. Ela se mudou com o negócio de aluguel de fantasia para a Avenida Augusto Montenegro, mas, este ano, o negócio voltou a ter muita procura e Meire revê os planos de voltar ao antigo endereço, que ainda é muito procurado pelos clientes. “O movimento está voltando a aquecer. Eu mandava buscar fantasia de fora e fabricava também. É toda hora gente pedindo, já nem tenho tanta fantasia para fornecer”, conta a empreendedora, que possui mais de 1 mil fantasias em sua loja.

Bolo inspirado em caveira mexicana, de Dita Vidigal. (Divulgação)

Já Leonardo Souza, trabalha há mais de 30 anos com decoração de festas e eventos. Ele costuma se preparar ao longo do ano para o período do Halloween, pois os elementos decorativos que possui são reformados, como abóboras e cabeças de bruxa e caveira, e ele também adquire novas peças para o acervo. “Na próxima quinta-feira, 26, vou decorar a Assembleia Paraense para uma festa de Halloween que não vai ter nada de festa americana. A decoração vai ter personagens das lendas brasileiras, como Saci e outros”, antecipa.

Nesta época do ano, ele costuma decorar de duas a três festas com temas de Halloween. “O comércio está cheio de opções (de elementos para decorar esse tipo de festa). Os colégios fazem festas e tem os aniversários. Os custos das festas dependem dos materiais usados, que podem ser mais simples ou mais bem elaborados, inclusive, importados e mais caros.

A cake designer Dita Vidigal já está recebendo encomendas para Halloween. Há 20 anos, ela trabalha em casa com uma rotina semanal de encomendas de bolos e doces decorados. “Costumo fazer até quatro bolos decorados nos finais de semana, mas, no Halloween, as encomendas costumam crescer 50%. Sempre pedem bolos e doces com temas de caveiras, abóbora, bruxinha, fantasminha e lua para festas de criança, que são temas mais calmos, não de terror”.