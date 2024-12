Ronaldo Silva: Documentário 'O Tambor Ilumina' mostra a seiva do compositor que canta a Amazônia

A Amazônia é um grande rio de histórias, e nessa correnteza a do diretor Felipe Cortez se encontrou com a do cantor, compositor e produtor cultural paraenseRonaldo Silva durante a pandemia da Covid-19, ocorrida em 2020 e 2021. Daí, nasceu uma narrativa que o público vai poder conferir a partir desta quinta-feira, dia 5, com o lançamento do documentário "Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina" às 20h30 na sede da escola de samba "Bole-Bole", na passagem Pedreirinha, 153, no bairro do Guamá. Nesse DOC, são revelados muitos aspectos de como se entrelaçam a vida e a obra de Ronaldo, muito conhecido por integrar o Instituto Arraial do Pavulagem, mas que também possui toda uma obra particular e rica em traduzir imagens da realidade e do imaginário dessa região.

"Cantar foi uma forma que eu encontrei de fazer uma memória sonora, poética, do que está ao meu redor, que é a Amazônia, que é a floresta, este lado do Norte brasileiro. Então, eu sinto alegria no coração quando consigo, ou sozinho ou com os parceiros, poder depois cantar essa música e mais ainda, ensinar essas músicas para a galera do Arraial do Pavulagem, do Batalhão da Estrela, nos cortejos do Arraial aqui, em Belém, em Cachoeira do Arari. Cantar, no meu caso, é experimentar uma música viva, uma música que pulsa no coração das pessoas que conseguem chegar até a gente, conseguem entender a brincadeira, conseguem entender a importância de a gente, junto, conquistar esse direito de cantar, dançar, tocar um tambor, um instrumento", afirma Ronaldo Silva.

O diretor do documentário, Felipe Cortez, diz que o trabalho revela o outro lado desse poeta, compositor e músico. "Ronaldo tem uma veia poética muito grande que dialoga com o universo da música amazônica mas também com o nordeste que invade a região amazônica no período das migrações, e isso tem implicações culturais. Ele também tem um pé grande nas musicalidades caribenhas que banham essa cidade. Então, acaba sendo um grande mosaico onde amazônias se encontram na música. E o tambor é o grande instrumento por meio do qual ele se comunica com o mundo, tambor enquanto símbolo musical dessa Amazônia Profunda que se expressa em diferentes objetos tambores", diz Cortez.

Público tem oportunidade de conferir a história e o processo criativo do cantor e compositor Ronaldo Silva (Foto: Carlos Borges)

Tambor

O título do DOC e do álbum 'Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina" fala justamente da relação que o tambor estabelece com a trajetória desse compositor, ou seja, como a música embalou a vida desse amazônida conectando-o a esse ecossistema musical existente na região. Como diz Felipe Cortez, na música "Tambor de Couro", do final dos anos 1980 para 1990, Ronaldo canta: "Eu canto e meu tambor de couro alucina", em uma fase do compositor mais jovem, com energia mais feroz. E, a partir de um certo momento, ele canta: "Eu canto e meu tambor de couro ilumina", no começo dos anos 2000, indicando uma transição do compositor na direção de uma palavra mais tranquila.

No DOC, além de relatos, performances e encontros musicais de Ronaldo Silva com artistas como Nazaré Pereira, Gaby Amarantos, Trio Manari, o público vai poder conferir memórias, arquivos que revelam aspectos da música de Belém dos anos 1980, 1990. "Por outro lado, muito dessa performance do Ronaldo, fora do universo do Arraial do Pavulagem e arrastões, se tem o Ronaldo mais introspectivo, mais reflexivo sobre as suas questões marcantes, a sua preocupação com a investigação musical profunda. Hoje, o Ronaldo está cada vez mais nesse mergulho para dentro de si, para entender as suas matrizes musicais e investir na trajetória do compositor", adianta Cortez.

O projeto do documentário foi contemplado pelo "Edital de Audiovisual Fomento Inciso I – Lei Paulo Gustavo", via Fumbel/PMB. O local do lançamento de "Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina" é a sede da "Bole-Bole" e isso tem a ver com o fato de que em 2023 essa escola de samba homenageou Ronaldo Silva. Ronaldo Silva celebra 40 anos de carreira artística.

Serviço:

Lançamento do documentário 'Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina'

Data: 5 de dezembro de 2024

Horário: 20h30

Local: Sede da escola de samba 'Bole-Bole', na Passagem Pedreirinha, 153, Guamá