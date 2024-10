Ronaldo Silva lança 'O Tambor Ilumina' na Casa Apoena, em Belém, na véspera do Círio

A véspera do Círio 2024, neste sábado (12), vai ter um convidado muito especial fazendo música para saudar moradores e visitantes de Belém: o cantor, compositor, músico e produtor cultural Ronaldo Silva, um dos nomes principais da cultura popular no Pará e Amazônia, lança seu quinto disco, intitulado "O Tambor Ilumina". O lançamento desse trabalho se dará na festa "Baila de Havana", na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha, a partir das 20h. O disco tem dez faixas, incluindo uma vinheta produzida para o documentário acerca da trajetória de Ronaldo, com direção de Felipe Cortez e previsto para sair em novembro. O álbum vai estar nas plataformas digitais em breve.

O lançamento do álbum contará com shows de Ronaldo Silva e Banda, Sentinelas do Norte e DJ Naty Esquema. O álbum e o show são muito aguardados pelo público, pelo fato de que Ronaldo Silva ser um artista muito querido a partir do trabalho dele com outros produtores culturais na cena amazônica. Ronaldo é co-fundador do Arraial do Pavulagem, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Ele é integrante do grupo Arraial do Pavulagem há mais de 37 anos e registra quatro discos solo: "Via Norte", "Faróis", "Balaio Sonoro" e "M’Barayó". Agora, sai "O Tambor Ilumina", com com direção musical do compositor Allan Carvalho.

Coração tambor

Ronaldo conta que esse novo trabalho começou a ser desenvolvido durante as filmagens do documentário "Ronaldo Silva, o Tambor Ilumina". "Estávamos regravando algumas músicas antigas para um EP, como 'Tambor de Couro', 'Baila de Havana', 'Voar Voei' e 'Vaqueiro do Lavrado'. Mas, durante as filmagens, compus novas canções, entre elas a que considero a principal do disco, 'Mãe Jove', uma homenagem à minha mãe, pois o coração dela foi o primeiro tambor que ouvi na vida', diz.

Allan Carvalho assina parcerias em canções como "Ciranda Flor" e "Mãe Jove". "Desde a produção do disco anterior, 'M’Barayó', reconectei-me com Ronaldo e juntos encontramos as melodias sugeridas por cada texto. Estamos muito satisfeitos com o resultado", afirma Allan. No álbum, o ouvinte confere belas cantigas e composições em ritmos da Amazônia, com o condão de embalar moradores e visitantes de qualquer cidade na região ou fora dela.

Serviço:

Lançamento do disco “O Tambor Ilumina”, de Ronaldo Silva

Data: 12 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: a partir de 20h

Local: Casa Apoena

Ingressos: à venda no Sympla e no local

Preço antecipado: R$ 25

Link para ingressos: https://shre.ink/OTamborIlumina