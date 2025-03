Conheça a novela turca 'O Último Verão', saiba a história e onde assistir

A novela turca "O Último Verão", que tem o título original "Son Yaz", é protagonizada por Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit e Arif Pişkin. A história é sobre um promotor dedicado, que tem uma forte convicção na justiça e no seu papel na sociedade. Por conta disso, ele não medirá esforços para prender todos os culpados. Mas as coisas começam a mudar quando se depara com um caso difícil.

O roteiro da série é de Cenk Bogatur, conhecido pelas novelas turcas "Filhas do Sol" e "Farah: A Garota da Limpeza". A direção é por conta de Burak Arliel e Semih Bagci.

Confira os detalhes da novela turca "O Último Verão":

Trailer da novela turca "O Último Verão"

Sinopse da novela turca "O Último Verão"

Um promotor de justiça, Selim Kara (Ali Atay), tem um senso de justiça apurado e faz de tudo para concluir os seus casos com sucesso. Certo dia, ele recebe uma proposta muito boa do líder da máfia, mas nada que envolva dinheiro. Selçuk Taşkın (Arif Pişkin) foi preso há oito anos por Selim e agora pretende contar tudo o que sabe sobre o universo do crime, mas com uma condição: que seu filho, Akgün (Alperen Duymaz), seja protegido pelo promotor.

Akgün é um jovem que está iniciando no ramo criminoso e é impulsivo e emocional. Por conta disso, Selim fica balançado se aceita a proposta de Selçuk. Apesar de todos os sinais indicarem para ele não aceitar, Salim resolve levar o rapaz para a sua casa, junto da família, o que compromete a segurança de todos.

A cada dia que passa, o promotor vê sua vida se complicar ainda mais, já que sua esposa pede o divórcio. Além disso, segredos e conflitos são revelados com a presença de Akgün, que vão colocar à prova o caráter de Selim.

A partir de agora, cada decisão pode ser o fim da sua família ou do ideal de justiça do promotor. Independentemente da escolha dele, as consequências serão devastadoras.

Quantos episódios tem a novela turca "O Último Verão"?

A plataforma de streaming disponibiliza 93 episódios.

Os episódios têm duração média de 45 minutos.

Qual a classificação da novela turca "O Último Verão"?

A dizi é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Qual o gênero da novela turca "O Último Verão"?

O seriado turco é classificado como Drama.

Qual o elenco da novela turca "O Último Verão"?

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit e Arif Pişkin.

O ator Ali Atay interpreta "Selim Kara" na novela turca "O Último Verão" (Reprodução)

A atriz Funda Eryiğit interpreta "Canan", esposa do promotor, na novela turca "O Último Verão" (Reprodução / Instagram @fundaery)

O ator Alperen Duymaz interpreta "Akgün", filho de um líder da máfia, na novela turca "O Último Verão" (Reprodução / Instagram @alperenduymaz)

O ator Arif Pişkin interpreta "Selçuk Taşkın", o chefe da máfia, na novela turca "O Último Verão" (Reprodução / X @yabanbr)

Onde assistir à novela turca "O Último Verão"?

A novela turca está disponível na Globoplay.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)