'M’Barayó', o novo álbum solo de Ronaldo Silva, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem

Ronaldo Silva, um dos líderes do Arraial do Pavulagem, volta a mergulhar nos ritmos da Floresta Amazônica no novo álbum solo, “M’Barayó”. A palavra em Tupi, com pronúncia “mambaraió”, dá origem ao nome da ilha do Marajó e significa “barreira do mar”. O projeto de 16 faixas inéditas é o transbordamento das produções acumuladas durante a pandemia pelo cantor, compositor e pesquisador da música popular. “M’Barayó” rompe a barreira do isolamento social de Ronaldo Silva e chega acompanhado de outro projeto, o “Songbook da Amazônia”, com 30 músicas autorais. Ambos serão lançados nesta sexta-feira, 5, no Teatro Estação Gasômetro e estarão disponíveis em ambientes digitais.

Ouça o álbum aqui.

Baixe o songbook gratuitamente aqui.

“Nesse tempo de pandemia cresceu uma saudade do público. As lives quebraram um galhão, (experiência) que vai ficar pra sempre. Mas o contato com o público é tudo de bom, é uma recompensa, tem o sentimento de reencontro”, conta Ronaldo Silva. Ele fará o lançamento do songbook às 19 horas, e do álbum, com show a partir das 20 horas. O evento é realizado pelo Arraial do Pavulagem e o ingresso custa um kit de higiene pessoal (com absorventes, creme dental e sabonete) que será repassado às mulheres do movimento Marajó Vivo.

O novo álbum é o compartilhamento da memória sonora da ilha do Marajó e da floresta com o público por um compositor paraense que sai da pandemia “mais apurado”, conforme classifica o próprio Ronaldo, que manteve a rotina de compor todos os dias. “A minha maior inspiração é a Floresta Amazônica, o lugar onde nós todos nascemos, onde eu me debruço, onde percebo, aos 64 anos de vida, que as coisas simples são um legado muito especial. O Marajó é um lugar desse, de gente simples e de costumes bem definidos”, descreve.

“M’Barayó” é o quarto disco solo de Ronaldo Silva, que detém o título de mestre da cultura popular, concedido pelo Ministério da Cultura. Junto com o Arraial do Pavulagem, ele lançou outros nove discos, e outros três discos em parceria com Allan Carvalho.

Com o incentivo da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Ministério do Turismo, “M’Barayó” traz composições inéditas de ritmos variados – cúmbia, merengue, coco, samba-choro, lundu, chula, xote, carimbó, mambo, banguê, reggae, valsa, marabaixo, salsa, samba de cacete e mazurca - apresentadas em performance acústica e em matizes suaves, com letras que se reportam a paisagens – como as praias do Pesqueiro (que fica em Soure) e do Jubim (entre Salvaterra e Joanes), a Vila do Jenipapo (Santa Cruz do Arari) e o Rio Paracauari (entre Soure e Salvaterra) – e também os costumes e as narrativas do imaginário popular do Marajó, além de render homenagens a Rui Baldez, um dos fundadores do Arraial, e aos mestres Piticá, de Cachoeira do Arari, e Damasceno, de Salvaterra.

A direção musical é de Allan Carvalho, que também a composição com Ronaldo em cinco faixas do álbum - “Choro Delicado”, “Carobeira”, “Jambeiro Flora”, “Dança das Borboletas” e “Canoinha Bailarina”, esta última, assinada também com Cincinato Júnior -, além de fazer dueto com Ronaldo em uma das faixas. Outro parceiro de peso é Davi Amorim, que tem autoria dividida com Ronaldo Silva nas faixas “O Mundo é Mambo” e “Estrela do Mar”. Ainda, Júnior Soares, parceiro de Ronaldo no Arraial do Pavulagem, divide com ele a composição “Coco Marinheiro”; e Márcio Macedo, o “Baião da Lua Cheia”. As outras canções de “M’Barayó” são de autoria exclusiva de Ronaldo: “Andorinhas”, “Mambo do Navio”, “Inês da Estrela”, “Lugar dos Erês”, “Estrela do Norte”, “Vila do Jenipapo” e “Vento”.

O show de lançamento do álbum terá as participações especiais de Allan Carvalho, Júnior Soares, Márcio Macedo, Davi Amorim, Márcio Jardim e Marcelo Ramos.

Songbook

O “Songbook da Amazônia” é uma publicação virtual e gratuita do livro de músicas, que contém 30 composições emblemáticas da carreira de Ronaldo Silva. A edição trilíngue traz, ainda, a biografia do cantor e compositor, e depoimentos de artistas, críticos de arte e de música.

Difícil foi a tarefa de selecionar 30 músicas do vasto repertório de Ronaldo Silva. “Eu não queria fazer (o songbook) só com coisas do passado e nem só com inéditas. Foi um processo de avaliação das letras, dos conteúdos e do perfil da música que pudesse ser interessante para os arranjos”, revela. Pois o objetivo dele foi levar para songbook as músicas que possam vir a ser trabalhadas em corais, bandas de música e escolas de música, entre outros, popularizando ainda mais esse repertório.

“Nossa tendência foi imaginar a possibilidade de, concretamente, dessas músicas serem feitos arranjos para coral, para banda de música, quinteto de cordas, enfim, foram músicas escolhidas do ponto de vista pedagógico para repassar isso, replicar, fortalecer a cultura”.

O projeto foi executado por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Edmilson Rodrigues, em 2019, através da Escola de Música e da Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

“São narrativas de esperança (as músicas dele), são provocações para que os compositores atuais e os de futuro possam ter uma referência de como esse cotidiano é rico e o quanto ele é importante para fortalecer a identidade cultural do nosso povo (...) Esse disco é o esforço coletivo (dele e dos parceiros) pelo fortalecimento da música brasileira que é praticada na nossa região”.