Thiaguinho celebra 10 anos de Tardezinha diante de mais de 30 mil pessoas

Chegou o dia de Belém receber o Tardezinha – 10 anos, com Thiaguinho. O show da turnê que conquistou o Brasil será neste sábado (31), no Estádio Mangueirão. Iniciada em abril, a tour que celebra uma década de história movimenta fãs de todos os cantos e oferece uma experiência de mais de quatro horas de apresentação — que ainda contará com convidado especial, como o Mumuzinho.

Ao longo desses 10 anos, Belém recebeu shows em todas as temporadas da Tardezinha. Vale lembrar que Thiaguinho costuma se apresentar pelo menos duas vezes ao ano na capital paraense. A conexão entre o cantor e o público local começou ainda na época em que ele integrava o grupo Exaltasamba, entre 2003 e 2012.

“Belém tem um negócio que é inacreditável, uma energia que contagia mesmo. As palmas transformaram a música e tivemos que instituir uma nova forma de cantar ‘Dividido’ pelo Brasil inteiro (risos). O povo paraense tem um pedaço especial no meu coração por todos os momentos que colecionamos juntos”, disse Thiaguinho.

Para quem não conhece a história, durante a música Dividido, os fãs de Belém incluíram uma salva de palmas na introdução, criando uma marca registrada local. Hoje, onde quer que Thiaguinho escute essa movimentação, ele sabe que há paraenses no público. E não há um show no Pará em que ele não se emocione ao ouvir esse gesto.

Para a edição especial do Tardezinha em Belém, são esperadas mais de 30 mil pessoas — ou seja, Thiaguinho ouvirá mais de 30 mil palmas sincronizadas. A capital paraense é a quinta cidade do Brasil a receber essa turnê comemorativa.

“A expectativa é colocar o Mangueirão inteiro para dançar. Espero entregar uma Tardezinha com todos os segredos que ela costuma ter. Que seja um dia para ficar marcado em nossos corações. E eu conto com o carinho do público que vai estar presente e, claro, com as palminhas de sempre. Nos vemos dia 31”, disse o artista, ansioso.

Thiaguinho chega a Belém em um novo momento de vida: com uma carreira sólida e à espera de seu primeiro filho. Ele e a influenciadora Carol Peixinho anunciaram a gravidez em março, e em abril revelaram o nome do bebê: Bento. O casal tornou o namoro público em fevereiro de 2022 e, desde então, mantém uma relação amorosa diante dos holofotes.

“O ano de 2025 tem sido de notícias maravilhosas. Eu sempre quis ser pai e estou muito feliz por viver isso ao lado de uma mulher tão forte e especial, que é a Carol. O Bento chega em breve, mas já é muito amado por todos nós”, compartilhou Thiaguinho.

A turnê foi iniciada no dia 19 de abril no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, com mais de 60 mil pessoas, consolidando Thiaguinho como o primeiro artista a lotar os principais estádios do estado. Esse feito reforça não apenas o sucesso da turnê, mas também a importância de um artista negro ocupando esse espaço na cena musical brasileira.

Os ingressos para a edição de Belém foram colocados à venda em novembro de 2024 e, no primeiro dia, 30% das entradas já estavam esgotadas. “As coisas foram acontecendo em etapas e a gente foi se apaixonando pela Tardezinha. Quando começamos esse projeto, em 2015, no Rio de Janeiro, não imaginávamos que ele se tornaria a maior turnê da história da música brasileira. A decisão de fazer os shows em estádios veio após escutarmos o público e entendermos que poderíamos sonhar mais alto. É uma felicidade ver a Tardezinha completar 10 anos”, explicou o cantor.

Inclusive, em algumas entrevistas, Thiaguinho chegou a questionar o porquê de um projeto tão bem-sucedido não ter tanto espaço na grande mídia. Em 2023, na última turnê da label, a Tardezinha se consagrou como uma das maiores da música nacional, com mais de 600 mil pessoas presentes e faturamento superior a R$ 200 milhões — tornando-se um case de sucesso em branding.

Neste ano, mais de 15 marcas estão associadas à turnê, que além de passar por mais de 25 capitais brasileiras, terá apresentações em Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal. “O apoio dos nossos parceiros é fundamental para proporcionarmos uma experiência especial ao público. Ter essas marcas conosco é um sinal de que o pagode e a música brasileira estão sendo valorizados”, pontua o artista.

Se os números comprovam o sucesso da turnê, a emoção de Thiaguinho em cada apresentação confirma ainda mais. Para ele, além dos dados, o sentimento que a Tardezinha desperta — tanto nele quanto no público — é o que realmente importa.

“A Tardezinha é o lugar onde eu me sinto mais confortável. E por todos os lugares onde passamos, recebo um carinho inexplicável dos fãs. Essa turnê é ainda mais especial porque estamos comemorando 10 anos. Está sendo muito significativo pra mim”, conclui.

Em Belém, Thiaguinho terá a companhia de Mumuzinho como convidado especial. A relação entre os dois vai além dos palcos: é de amizade e parceria artística. Em entrevistas, Mumuzinho já se emocionou ao falar sobre a conexão entre eles, destacando o respeito e a admiração mútuos.

Os dois, inclusive, lançaram recentemente um feat: "Sou Céu ou Chão", faixa que integra o audiovisual Conectado, projeto que celebra os 15 anos de carreira de Thiaguinho.

Agende-se

Data: hoje, 31

Hora: 15h

Local: estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém