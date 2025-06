VÍDEO: De roupão e chinelo, Ivete Sangalo invade show de Solange Almeida

Ivete Sangalo surpreendeu o público ao invadir o palco do show de Solange Almeida em apresentação da cearense no São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (31). Usando apenas um roupão e chinelos, a baiana foi cumprimentar a amiga.

Em um momento inusitado da apresentação, Solange Almeida flagrou Ivete Sangalo acompanhando tudo dos bastidores e sem perder tempo, a artista chamou a amiga ao palco, arrancando gritos da plateia.

Ivete Sangalo invade show de Solange Almeida. (Fotos: Felipe Souto Maior / AgNews)

"Sempre sou eu que fico no palco te vendo. Aí ela pega, empurra o microfone, bota pra eu cantar. Vamos cantar, amiga?", brincou Solange.

Ivete se apresentou antes de Solange, mas juntas cantaram duas músicas: "Saudade D’Ocê" de Elba Ramalho e "Numa Sala de Reboco" de Luiz Gonzaga.