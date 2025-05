Após término com Virgínia, Zé Felipe canta música do casal e chora em show; veja

O cantor Zé Felipe se emocionou durante sua apresentação em Portugal, nesta quarta-feira (28/05), ao cantar a música “Só Tem Eu”. O momento aconteceu um dia após o anúncio de sua separação da influenciadora digital Virgínia Fonseca, com quem esteve casado por cinco anos.

Visivelmente abalado, Zé Felipe seguiu com a apresentação mesmo diante da repercussão do término. Virgínia estava presente no show, acompanhando tudo dos bastidores, e compartilhou o momento nos Stories de sua conta no Instagram. "Zé emocionou", escreveu ela, ao filmar o ex-marido no palco.

Lançada em 2020, a canção marcou o início da relação pública entre os dois. Virgínia foi a musa inspiradora do videoclipe da faixa, que consolidou o casal como um dos mais acompanhados das redes sociais.

O anúncio da separação foi feito na última segunda-feira (27/05), por meio de uma publicação nas redes sociais dos dois. Eles não revelaram o motivo do término, mas afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo. Zé Felipe e Virgínia são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 8 meses.