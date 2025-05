Luana Piovani comenta separação de Virginia e Zé Felipe; veja o que ela disse

Em meio à grande repercussão do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, anunciado na noite de terça-feira, 27, Luana Piovani voltou a se manifestar sobre o ex-casal. A atriz compartilhou, nesta quarta-feira, 28, um vídeo reflexivo nas redes sociais que retoma críticas que já havia feito aos dois recentemente.

O conteúdo é de Guilherme Batilani, criador que fala sobre comportamento humano. No vídeo, ele faz uma análise sobre felicidade, escolhas e o peso da falta de conhecimento. "A Virgínia é triste para c..., visivelmente. Porque a felicidade dela é o contrário do paradoxo da escolha. Ela tem muitas opções e baixo intelecto e nível cultural para contemplar as opções", começa ele.

No vídeo, o criador de conteúdo faz uma analogia entre riqueza e falta de conhecimento. "Se você tiver um Fusca e entender de carro, você vai ser muito mais feliz do que se tiver uma Porsche e for um idiota", diz.

Na sequência, ele defende que investir em cultura amplia a capacidade de contemplar a vida. "Não foca na riqueza, foca na cultura, porque a cultura aumenta a tua capacidade de contemplação temporal e tudo à sua volta vira uma baita experiência humana. Qual é a coisa mais brega e cafona do que o emergente burro, cara? O cara não sabe ler um livro, não sabe falar sobre nenhum assunto. Não tem profundidade de nada. A única coisa que sabe fazer é ganhar dinheiro", completa.

Ao compartilhar o vídeo nos stories de sua conta no Instagram, Luana reforçou a mensagem com uma legenda direta: "Olha, alguém desses milhões que seguem os limítrofes, manda esse vídeo! Quem sabe eles não fazem uma escolha melhor e têm chance de ter um futuro feliz?!"

A recente publicação em questão foi feita poucas semanas depois da polêmica envolvendo Luana, Virginia e Zé Felipe. Na ocasião, a atriz criticou a participação da influenciadora na CPI das Bets, e o cantor respondeu em defesa da então esposa com xingamentos nas redes sociais.