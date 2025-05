Atriz paraense Beatriz Cohen estreia no audiovisual em filme de Marcos Palmeira gravado no Pará

Zelito Viana e Marcos Palmeira começaram a rodar, neste mês, em Alter do Chão, no Pará, o longa-metragem “Sedução”. A produção, que marca a estreia de Marcos na direção de cinema, conta com um elenco estrelado: Dira Paes, Camila Morgado, Mell Muzzillo, Begê Muniz, Pedro Manoel Nabuco, Carlos Betão, Paulo Queiroz e Fidelis Baniwa.

Além dessa constelação, o Pará ainda será representado pelas estrelas locais Neire Lopes e Beatriz Cohen.

Veja alguns momentos das gravações de 'Sedução' (Fotos: Arquivo Pessoal) Direção de Fotografia: Reynaldo Zangrandi Beatriz Cohen, Fidelis Baniwa, Neire Lopes, Zelito Viana, Paulo Queiroz, Begê Muniz, Cibele Santa Cruz, Marcos Palmeira - Gravações Beatriz Cohen e Mell Muzzillo Dira Paes e Beatriz Cohen - No show do Nilson Chaves em Alter do Chão Zelito Viana, Beatriz Cohen e Marcos Palmeira Beatriz Cohen, Carlos Betão e Begê Muniz - No show do Nilson Chaves em Alter do Chão

Na sinopse, o protagonista Paulo Martins é um ator de novelas no auge da carreira. Ele parece ter conquistado tudo o que queria — fama e dinheiro — mas, durante uma gravação, recebe a notícia da morte do pai, a quem não via há 30 anos. A perda o leva a uma jornada existencial pela floresta amazônica, às margens de um grande rio, em busca das memórias paternas e de “pedaços de si mesmo deixados pelo caminho”.

A trama tem inspiração na história do pai de Viana, avô de Palmeira, que teve uma segunda família — fato que o diretor só descobriu já adulto.

Na Amazônia, Paulo entra em contato com personagens que passam a fazer parte de sua vida: irmãos desconhecidos, um amigo charlatão, ex-mulheres e prostitutas cruzam seu caminho. O “Coronel”, seu pai, é a figura central desse reencontro com as origens. Nessa jornada, Paulo também viverá uma paixão arrebatadora com Maria Rita, a última amante do Coronel. O ator passa por uma transformação radical ao conviver com o Brasil profundo. Na verdade, Sedução tem muito a ver com a própria história de Palmeira.

A atriz Beatriz Cohen está experimentando, pela primeira vez, a sensação de participar de uma grande produção. Aos 23 anos, com uma trajetória dedicada às artes — incluindo dança e teatro — garantiu seu papel no longa após um teste.

“Faço teatro desde os 12 anos. Iniciei no Teatro Ribalta, junto com minha irmã, Ariane Cohen, que também é atriz, na Terra Firme, com os mestres Otávio Freire, Eli Chaves e Adelson Gonzaga. Participei de inúmeras peças teatrais e festivais, como o 36 Horas de Teatro. Fiquei lá até os 16 anos, e foi onde aprendi grande parte do que sei. Depois, fiz o curso de preparação da Erika Slama por cerca de dois anos e outros cursos voltados ao audiovisual, como o de Eduardo Milewicz. Em julho de 2022, gravei um comercial. Já em julho de 2024, comecei na Casa de Artes Tiago de Pinho, onde participei de espetáculos e estudo até hoje. No início de 2025, fui aprovada para participar do longa-metragem Sedução, de Marcos Palmeira e Zelito Viana”, relembra.

Sem revelar muitos detalhes sobre sua personagem, a atriz paraense destaca o quanto esse trabalho é significativo para ela, por marcar sua estreia no audiovisual. Ela interpretará Tiana em Sedução.

“Para mim, é uma grande honra deixar um pedacinho meu em um projeto tão grandioso, que valoriza o Norte e dá visibilidade à nossa cultura. Carrego comigo o sangue e as raízes paraenses. Estar ao lado de atores tão talentosos e inspiradores do nosso audiovisual — verdadeiras referências para mim e para tantos que estão começando — é um privilégio imenso. Espero que a minha personagem, Tiana, toque vocês de alguma forma e que sua presença na história os encante. Gratidão a Deus e a toda a equipe por me permitir fazer parte disso. Na minha publicação no Instagram, até digo: ‘Que honra fazer isso ao lado de grandes gênios’, pois é assim que me sinto”, afirma.

As gravações aconteceram em Alter do Chão, em Santarém, às margens do Rio Tapajós. O bioma amazônico, com suas praias de areia branca e águas cristalinas, foi o cenário escolhido para contar a história de Paulo. “Fiquei em Alter por uma semana e, durante esse período, gravei todas as cenas em que participei. Começávamos geralmente às 6h45 com maquiagem, cabelo e figurino, e depois íamos para as gravações. Todos estavam hospedados no mesmo hotel, então convivíamos bastante. O elenco foi super receptivo e acolhedor. Além disso, estar próxima de Marcos Palmeira, Dira Paes, Mell Muzzillo e os outros foi uma honra. Pude admirá-los não só como artistas, mas como pessoas incrivelmente humildes”, relata.

As primeiras informações sobre o filme foram divulgadas pelo próprio Marcos Palmeira. No fim do ano passado, ele anunciou o início das gravações em entrevista ao Globo: “O roteiro do filme é do meu pai, e eu vou protagonizar e co-dirigir”.

“Vou cuidar para que o filme seja feito do jeito que meu pai quer. Ele está com 87 anos e, apesar de estar muito bem e cheio de energia, será uma grande empreitada”, acrescentou.

Na ocasião, ele também falou sobre o personagem Paulo: “Uma estrela, o cara que sempre foi o galã, bajulado, incensado a vida inteira. Extremamente alienado, que só pensa em si, autocentrado. De repente, ele recebe a notícia de que o pai morreu no Norte e é obrigado a largar tudo e ir até lá”, contou.

O ator explicou o motivo do seu interesse em dirigir o projeto, destacando o trabalho com o elenco: “Meu maior interesse com esse filme, como diretor, é poder fazer um trabalho mais minucioso com os atores. Me tornei um ator muito crítico e observador, e percebo que tenho muita experiência de set. Poder exercitar isso com meu pai me dará muita segurança para, quem sabe, depois disso, enfrentar outros voos. Mas vamos com calma...”, conclui.