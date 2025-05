VÍDEO: Igão, do PodPah, revela paixão por melodys marcantes e surpreende paraenses

O influenciador Igor Cavalari, mais conhecido como Igão, se tornou assunto nas redes sociais após viralizar um trecho de um episódio antigo do podcast PodPah, onde revela sua paixão pelo tecnobrega, especialmente as famosas "marcantes". O episódio foi ao ar em janeiro, mas voltou a repercutir nesta semana entre internautas paraenses que se surpreenderam com o conhecimento do paulista sobre a cultura musical do Pará.

Durante o bate-papo, Igão, que divide a apresentação do podcast com o paraense Mítico, recebeu o humorista Murilo Couto. Na conversa, Murilo comentou sobre a COP30, que acontecerá em Belém, e disse que os turistas vão se encantar com as festas de aparelhagem típicas da região. A fala foi o gatilho para que Igão mostrasse seu conhecimento e admiração pelo ritmo do tecnobrega.

"Quando ele (o estrangeiro) ver Pop Som, Crocodilo, Rock Doido... tu é doido, mano!", disparou Murilo. Mítico, empolgado, concordou com o humorista e emendou: "O Igão conhece uns tecnobregas antigos".

Sem hesitar, Igão respondeu com entusiasmo: "Eu sou paulista, mas o Mítico sabe que eu conheço bem mais o Pará que a média", disse ele. Em seguida, começou a cantar: "Arrasta Fogo, Super Pop, Águia de Fogo...".

A cantoria animada surpreendeu Murilo, que vibrou com a entrega do podcaster. Para completar, Igão ainda cantou trechos da música "Na Madrugada", da Banda Tentação do Melody & Banda NP7, e afirmou ser fã das melodys mesmo antes de conhecer Mítico.

