VÍDEO: Giovanna Antonelli enfrenta perrengue e cola sapato no meio da rua em Belém

A atriz Giovanna Antonelli viveu um perrengue durante sua passagem por Belém nos últimos dias. Na capital paraense para apresentar a palestra "Discurso do Óbvio", a artista precisou lidar com um imprevisto: o tênis que usava descolou no meio do caminho. A palestra ocorreu na última quarta-feira (28), mas o vídeo do momento foi divulgado apenas nesta sexta-feira (30), por meio das redes sociais da própria atriz.

Nas imagens, Giovanna aparece em no meio da rua, onde parou o carro para pedir ajuda em uma marcenaria. O marceneiro do loca, identificado como Francisco Rocha, prontamente colou o calçado com um tubo de supercola.

“E meu tênis que descolou no meio da viagem!!”, escreveu a atriz nos stories do Instagram, em tom bem-humorado. “Seu Francisco Rocha me salvou 😂😂 Melhor marceneiro de Belém 😍😍”, completou, agradecendo o gesto.

No vídeo, Francisco também entra na brincadeira: “Essa cola aqui, daqui a 10 anos ainda tá no lugar!”, disse ele, arrancando risos da atriz. Giovanna ainda comentou que o tênis “precisa durar até domingo”, arrancando mais risadas.

O evento que trouxe Giovanna Antonelli a Belém abordou temas como autoconhecimento, realização pessoal e os desafios do mundo corporativo contemporâneo. Na palestra, a atriz compartilhou aprendizados de sua trajetória na televisão, no cinema e como empresária. “Discurso do Óbvio” convida o público a refletir sobre a vida pessoal e profissional, com base nas experiências acumuladas por Giovanna ao longo de sua carreira.