Atriz e empresária Giovanna Antonelli compartilha jornada de autoconhecimento em Belém

No dia 28 de maio, a atriz e empresária Giovanna Antonelli apresenta em Belém a palestra “Discurso do Óbvio”. No auditório central do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, ela chega para convidar o público a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e realização pessoal.

Na palestra, Giovanna Antonelli compartilha sua trajetória inspiradora e vivências marcantes para provocar reflexões no público que está imerso na complexidade do mundo corporativo contemporâneo. Logo no início, seu discurso propõe questionar os padrões preestabelecidos e os discursos prontos que permeiam a sociedade.

Além de relatar suas experiências, Giovanna apresenta exemplos práticos que incentivam o público a se libertar de crenças limitantes e a resgatar sua essência individual. Ela destaca a importância de se conectar com os valores e sonhos autênticos, já que, segundo ela, o sucesso e a felicidade não estão em fórmulas mágicas ou conquistas grandiosas, mas na valorização das pequenas alegrias e na busca por uma vida autêntica e significativa.

Conhecida também como uma das principais lançadoras de tendências do país, Giovanna comenta sobre a importância da relação entre observação e ação para os negócios.

Viajando pelo Brasil com sua palestra, Giovanna leva ao público suas experiências pessoais e profissionais. Ela tem vivenciado momentos especiais com essa jornada do “Discurso do Óbvio”.

A atriz e empresária tem mais de 30 anos dedicados à vida profissional, com mais de 40 personagens em novelas e séries da TV Globo. Ela estreou na televisão como assistente de palco de Angélica, nos anos 1990, em programas da Manchete e do SBT.

"Como comecei a trabalhar aos 13 anos, não imagino minha vida sem trabalhar. Ser mãe é uma função que fui juntando ao meu trabalho... Como toda mulher brasileira, né? Não nasci herdeira, nasci guerreira, então estou sempre na luta [risos]", disse em entrevista recente.

Após o sucesso em Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, Giovanna confidenciou à Caras que sua intenção com o projeto era se “conectar com novos públicos”, algo que também tem acontecido com o “Discurso do Óbvio”.

“Quando olho para trás, vejo um caminho repleto de desafios e de muitas realizações. Sinto que cada conquista, cada papel e cada projeto contribuíram para quem eu sou hoje, tanto profissional quanto pessoalmente. É um balanço muito positivo e gratificante. E que venha o futuro!”, disse a artista à publicação.