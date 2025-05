Givonna Antonelli realiza palestra em Belém: veja quando e como adquirir ingressos

Conhecida por seu carisma e trajetória de sucesso, a atriz e empresária Giovanna Antonelli desembarca em Belém para uma palestra especial sobre autoconhecimento, superação e desenvolvimento pessoal. O evento acontece no dia 28 de maio, às 21h, no Hangar – Centro de Convenções.

Com o tema "O Discurso do Óbvio", Giovanna compartilha experiências que mostram como seu bom humor e equilíbrio não são fruto do acaso, mas resultado de um trabalho contínuo de reflexão, gestão de emoções e visão empreendedora. A atriz vai falar sobre como superar crenças limitantes, valorizar pequenas conquistas e manter o olhar atento às pessoas e ao cotidiano como forma de crescimento pessoal e profissional.

A palestra é promovida pelo site O Antagônico, e os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital. É uma oportunidade para o público de Belém conhecer de perto a trajetória inspiradora de uma das artistas mais admiradas do país.

Os ingressos para o evento estarão disponíveis da seguinte forma:

Bronze

cadeira inferior Lado A: R$ 70,00;

cadeira superior Lado B: R$ 90,00;

Prata

cadeira inferior Lado A: R$ 130,00;

cadeira superior Lado B: R$ 150,00;

Ouro

cadeira inferior Lado A: R$ 180,00;

cadeira superior Lado B: R$ 210,00.

Diamante

cadeira inferior Lado A: R$ 350,00;

cadeira superior Lado B: R$ 380,00;

Premium

cadeira inferior + livro: R$ 480,00;

cadeira superior + livro: R$ 580,00.

Os ingressos também estarão disponíveis nos shoppings:

Pátio Belém: Loja Kings;

Parque Shopping Belém: Lojas Kinks;

No Boulevard Shopping: Loja Sonho dos Pés;

Shopping Metrópole: Loja Sonho dos Pés;

Castanheira: Loja Sonho dos Pés.

Em Castanhal, ingressos são comercializados na Loja Sonho dos Pés. Informações no site: ww.bilheteriadigital.com.

Observação e ação

O público terá a chance de viver uma experiência inspiradora com a atriz Giovanna Antonelli em um encontro que promete reflexões profundas sobre a vida, os valores e o que realmente importa no dia a dia — especialmente em meio à correria do mundo corporativo.

Durante a conversa, Giovanna e a plateia vão trocar ideias sobre como questionar padrões e discursos prontos que muitas vezes limitam nossas escolhas. Por meio de histórias reais e exemplos práticos, ela vai mostrar como crenças negativas podem nos afastar de quem realmente somos.

O foco do bate-papo será o resgate da autenticidade, dos valores pessoais e dos sonhos verdadeiros — elementos que, segundo a organização do evento, são a base para uma vida mais feliz e com propósito. Para Giovanna, sucesso não está em fórmulas prontas ou grandes conquistas, mas sim nas pequenas alegrias e na conexão com o que faz sentido de verdade para cada um.

Eu brinco que sou uma das primeiras influenciadoras do Brasil, porque muito antes das redes sociais, já lançava tendências pela televisão. Mas não é só uma questão de estar em evidência – se eu não tivesse observado o meu público e entendido o timing perfeito para os lançamentos, não teria dado certo. Nos negócios também é assim e aqui eu venho, principalmente, para incentivar que as pequenas empresas virem grandes negócios, porque as ideias, quando potencializadas, podem soar geniais”, diz Giovanna sobre a estratégia da observação que precede a ação, especialmente na seara dos negócios. Além de sua carreira como atriz, Giovanna Antonelli atua como empresária na rede de franquias de depilação GiOlaser.

Informações sobre o evento nos números 91 9 8126-2993 e 91 9 8284-3175.