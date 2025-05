Ícones da música brasileira, Paulo Ricardo e Raça Negra seguem em alta na Rádio Liberal

Dos quase 45 anos de história, a Rádio Liberal FM toca, há pelo menos quatro décadas, as canções de Paulo Ricardo e da banda Raça Negra diariamente. Além de fazerem parte da trajetória sonora da emissora, os artistas também estão marcados na história da música brasileira.

Raça Negra e Paulo Ricardo se apresentam em Belém no dia 14 de agosto, no Estádio Mangueirão. A banda Fruto Sensual também está confirmada no evento. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital, e também nos pontos físicos – lojas Kings do Pátio Belém e Parque Shopping, e nas lojas Sonho dos Pés do Shopping Boulevard, Metrópole, Castanheira e Castanhal.

“Quando falamos em Rádio Liberal e na consolidação dela no mercado, é impossível não pensar na construção desse legado sem as músicas de Paulo Ricardo e Raça Negra. Pouco tempo após o início da emissora, assim que os artistas entraram na cena musical, suas músicas passaram a fazer parte da nossa programação. Também já realizamos algumas promoções com eles, o que aproximou Paulo Ricardo e Raça Negra dos fãs paraenses. Isso é muito legal”, disse Edmilson Mota, coordenador de programação da Rádio Liberal.

Há décadas na emissora, o profissional surpreendeu ao divulgar as músicas mais pedidas pelos ouvintes desses artistas. “Do Raça Negra, as canções que mais tocam são: É Tarde Demais, Cheia de Manias, Estou Mal e Me Leva Junto com Você. Já do Paulo Ricardo, são: London, London, Rádio Pirata e Louras Geladas. Consequentemente, essas são as músicas mais pedidas pelos ouvintes”, pontua.

Ícones do pagode dos anos 90 e do rock dos anos 80, Paulo Ricardo e a banda Raça Negra também escreveram, juntos, parte da história do rádio no Brasil, promovendo uma maior interação entre os ouvintes e o meio de comunicação. Afinal, quando falamos de décadas atrás, o rádio era um espaço onde o público podia participar ativamente da programação, pedindo músicas, emitindo opiniões ou compartilhando informações.

“Vemos que as músicas mais tocadas na Rádio Liberal, tanto de Paulo Ricardo quanto da Raça Negra, são grandes sucessos. Ter esses artistas na nossa programação mostra que valorizamos nomes consolidados, e que o público continua pedindo para ouvir essas canções. Afinal, nossa programação é feita com base nos pedidos dos ouvintes. Aproveito para lembrar que, se quiser escutar alguma música específica de Paulo Ricardo ou da banda Raça Negra, é só pedir na Rádio Liberal”, finaliza Edmilson Mota.

Além das ondas do rádio, agora também é possível escutar a Rádio Liberal pelo aplicativo e pelo portal O Liberal. Com mais interatividade, é possível não apenas ouvir a programação, mas também acompanhar imagens ao vivo do estúdio.

Agende-se

Data: 14 de agosto

Hora: 21h

Local: Estádio Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão, Belém - PA