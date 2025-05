Artista paraense transforma Snoopy em brincante do Arraial do Pavulagem e viraliza nas redes

O clima junino já está tomando conta das redes sociais e quem roubou a cena foi ninguém menos que Snoopy, o famoso cachorrinho da turma do Charlie Brown. Em uma versão bem paraense, ele apareceu trajado como brincante do tradicional Arraial do Pavulagem, graças à criatividade do ilustrador paraense Felipe Martins. A arte viralizou, principalmente no X (antigo Twitter).

A ideia surgiu de forma despretensiosa, após uma figurinha simples de “Snoopy de Pavulagem” circular pelo WhatsApp. Inspirado pela repercussão, ele decidiu criar ilustrações mais elaboradas, onde o cachorrinho aparece deitado sobre um boi Pavulagem, com chapéu de palha enfeitado com fitas coloridas e vestindo o figurino típico dos brincantes.

Após o sucesso da primeira ilustração, o artista atendeu aos pedidos dos seguidores e desenvolveu novas versões do Snoopy, dessa vez interagindo com outros elementos clássicos do Batalhão da Estrela: com maraca nas mãos e equilibrando-se em pernas de pau.

“Não dá pra escolher, meu coração não aguenta tanta fofura!”, comentou uma internauta. “Que coisa mais LINDA. Apaixonada por todos!”, escreveu outra seguidora.

Além das ilustrações, Felipe também acompanha os arrastões, fotografando o cortejo e compartilhando registros nas redes. “Essa brincadeira de unir dois amores meus rendeu muito aqui e em todas as redes sociais. Obrigado pelo carinho, gente”, escreveu o artista.

O sucesso das artes levou o ilustrador a transformar as criações em produtos. Camisas e ecobags estampadas com o Snoopy brincante já estão disponíveis.

Arrastões do Pavulagem 2025

Os Arrastões do Pavulagem são um dos eventos culturais mais queridos de Belém e, este ano, acontecerão nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho. A concentração será sempre na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, com saída do cortejo pela avenida Presidente Vargas, passando pela rua Municipalidade até chegar à Praça Waldemar Henrique, onde ocorre o show da banda Arraial do Pavulagem.

Neste ano, o tema dos arrastões é “Arraial da Floresta”, que busca valorizar os saberes tradicionais da Amazônia e reforçar a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental.