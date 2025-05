Arrastões do Pavulagem 2025 têm calendário divulgado; veja a agenda completa!

"Abre os olhos, morena, vem ver meu boi!", anuncia uma das canções do Arraial do Pavulagem, banda e instituto que há 38 anos realiza os arrastões no mês de junho, movimento cultural que mobiliza diversos campos artísticos e sociais de Belém. Nesta quinta-feira, 08, foi anunciado o calendário do ano, com as datas não apenas dos dias em que o boi azul ganhará as ruas da capital paraense com seu Batalhão da Estrela, mas também com marcos importantes para os preparativos da manifestação.

As datas dos arrastões deste ano serão nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho. Segundo o Instituto, "os cortejos percorrem as ruas do centro de Belém e reúnem dezenas de milhares de pessoas em celebração à cultura popular amazônica, com música ao vivo, dança, brincadeiras, fantasias e o encantamento do Boi Pavulagem".

Além das datas dos arrastões, o Instituto também divulgou o calendário de atividades formativas e os eventos que antecedem os cortejos, como o trajeto completo, rodas de conversa, ensaios, oficinas e ações de sustentabilidade.

A primeira etapa do calendário inicia também nesta quinta-feira, 08, com as oficinas para iniciantes do Batalhão da Estrela, que ocorrem no Boulevard da Gastronomia até o dia 23 deste mês. Cerca de 400 pessoas participam, acompanhadas por 12 instrutores e 20 auxiliares.

“Falar de legado é falar do compromisso que temos com a cultura da Amazônia. São 38 anos de caminhada com os Arrastões, levando música, memória, formação e pertencimento. Nosso papel é fortalecer essa identidade coletiva que pulsa nas ruas de Belém todo mês de junho”, diz Ronaldo Silva, músico, co-fundador e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem.

Para Júnior Soares, também músico e co-fundador do Arraial, o tema deste ano amplia o sentido da festa: “O Arraial da Floresta nos convida a refletir sobre o futuro, sem esquecer nossas raízes. É uma festa que nasce da ancestralidade, mas que também quer inspirar atitudes no presente. As ações de sustentabilidade fazem parte disso: são práticas que mostram que cultura e natureza precisam caminhar juntas”, diz.

Trajeto

A concentração dos Arrastões será na Praça da República (em frente ao Theatro da Paz), com saída pela avenida Presidente Vargas, passando pela rua Municipalidade e encerrando na praça Waldemar Henrique, onde ocorre um show especial da banda Arraial do Pavulagem e convidados.

Neste ano, os Arrastões trazem como tema “Arraial da Floresta”, reforçando a relação entre cultura popular e natureza. A proposta é destacar como os saberes tradicionais são essenciais para imaginar um futuro mais sustentável. Afinal, o futuro é ancestral - e sustentabilidade também é tradição.

Novidades

Não realizado em 2024, o tradicional cortejo fluvial voltará. No dia 12 de junho, a chegada dos Mastros de São João será feita pelas águas da cidade, em travessia que ocorre em uma balsa da Ferry Boat Amazonas até a Escadinha da Estação das Docas. A data também marca o ensaio geral do Batalhão da Estrela e uma roda de boi especial com a banda Arraial do Pavulagem.

Outra novidade, segundo o Instituto Arraial do Pavulagem, deverá ser o crescimento do Batalhão da Estrela, que neste ano terá pelo menos 1.200 brincantes, de acordo com estimativas internas das inscrições - indicando que esse dado baterá recordes na hora de ir para as ruas.

SERVIÇO - Arrastões do Pavulagem 2025

Datas dos Arrastões: 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho

Concentração: Praça da República

Trajeto: Av. Presidente Vargas → Rua Municipalidade → Praça Waldemar Henrique

Mais informações:Instagram do Arraial do Pavulagem