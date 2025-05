Gaya Veiga lança ‘Me Desmonta’ exaltando o amor entre opostos com leveza e intensidade

A cantora e compositora paraense Gaya Veiga apresenta ao público seu mais novo lançamento: o single e clipe “Me Desmonta”, que mergulha em seu profundo no universo do amor. Disponível nesta sexta-feira (23) em todas as plataformas digitais, a faixa inaugura fase em sua carreira, com uma sonoridade leve, intimista e envolvente, costurada com elementos de R&B, lo-fi e acústico pop. Mais do que uma canção, a música é uma declaração de amor ao sentimento mais genuíno: aquele que acolhe as diferenças e reconstrói a alma com delicadeza.

Com direção assinada pela própria artista e Pedro Leonardo, o clipe da música traz casais reais, famílias e amigos em cenas de afeto e cumplicidade, apresentados sob o olhar simbólico de uma divindade feminina, espelho de amor e prosperidade. As imagens ganham vida em meio à natureza amazônica, com destaque para o rio — elemento que reforça a fluidez das emoções e a conexão espiritual da narrativa. “Quis trazer almas gêmeas e amores reais, assistidas através do espelho de uma deusa, enquanto a mesma canta o amor alheio e o seu também”, explica a artista.

VEJA MAIS

Composta a partir de um sentimento de amor profundo entre pessoas diferentes, “Me Desmonta” marca um ponto de virada na discografia de Gaya.

“Pela primeira vez canto sobre um romance com final feliz, sem mágoas ou recados nas entrelinhas. Canto e interpreto a maravilha de amar profundamente, a ponto de permitir ser desmontada e remontada pela pessoa amada”, revela. O título da faixa traduz esse movimento de entrega e transformação que o amor verdadeiro pode provocar, mesmo quando nasce de contrastes, como “quente e frio”, imagem que aparece na letra da música.

A sonoridade da canção, definida como um R&B Lo-fi Acústico, mistura ainda referências ao trap, hip-hop e pop alternativo, com arranjos conduzidos pelos músicos Lucas Queiroz (violão) e Lucas Luz (teclado). Gaya destaca o processo criativo colaborativo como um dos pontos fortes do trabalho: “Como são músicos de segmentos e formações diferentes, sempre misturamos as ideias e técnicas para chegar a um novo universo de criação”.

Mais do que uma história de amor, “Me Desmonta” propõe uma reflexão sobre o poder da vulnerabilidade. “Nem toda diferença nos leva a abismos irreconciliáveis. Às vezes, é justamente ela que nos convida a um mergulho de cabeça em um mundo novo. Quero que as pessoas sintam que é possível amar e ser amado, apesar — ou por causa — das diferenças”, diz Gaya, com a intensidade e autenticidade que marcam sua trajetória.

O ano de 2025 está apenas começando, e Gaya Veiga promete não desacelerar. “Parar não é uma opção para quem trabalha com arte”, afirma. Entre os planos para os próximos meses estão novos lançamentos, desafios vocais e visuais, e uma busca constante por se reinventar como artista. “Quero me mostrar íntima e vulnerável, para trazer os fãs mais perto de mim e alcançar novos corações com as minhas canções”, finaliza.