Morre Dorinha Duval, primeira atriz a interpretar Cuca no 'Sítio do Picapau Amarelo', aos 96 anos

Dorinha Duval, atriz e cantora responsável pela primeira aparição de Cuca no "Sítio do Picapau Amarelo", faleceu aos 96 anos. Na última terça-feira (21), Carla Daniel, filha de Dorinha, confirmou a notícia em suas redes sociais. "É com tristeza, mas alívio que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro. Te amo", declarou em tom de homenagem à mãe, que ficou marcada na história da TV brasileira.

Nascida em São Paulo, em 1929, Dorah Teixeira consolidou sua carreira como vedete, cantora e bailarina antes de se tornar atriz das novelas da TV Globo. Ela obteve sucesso nas tramas “Irmão Coragem” e “O Bem-Amado”, mas se eternizou como a primeira atriz a interpretar a temida Cuca, na adaptação do clássico infantil "Sítio do Picapau Amarelo", em 1977.

Entretanto, apesar do sucesso da série infantil, Dorinha não retornou para a gravação da segunda temporada. Ela optou por atuar em outras produções, como o episódio “O Homem que Veio do Brás”, da série Plantão de Polícia, marcando o seu último trabalho diante das câmeras.

Em 1980, a vida da artista tomou um trágico rumo quando ela matou o publicitário Paulo Sérgio Alcântara, seu marido. Julgada por homicídio, Dorah alegou legítima defesa e relatou ter sido vítima de inúmeras humilhações e agressões psicológicas, mas foi condenada a seis anos de prisão. Cumpriu oito meses, quando ganhou direto ao semiaberto para concluir a pena, e acabou encerrando a sua trajetória na televisão. Anteriormente, Dorinha foi casada com o diretor Daniel Filho, com quem teve sua única filha, Carla Daniel.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)