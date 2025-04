Atriz Lucia Alves, de 'Irmãos Coragem', morre aos 76 anos

Morreu nesta quinta-feira (24), a atriz Lucia Alves, aos 76 anos. A artista passava por tratamento contra um câncer no pâncreas havia três anos e estava internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por parentes da estrela, que interpretou índia Potira na novela "Irmãos Coragem".

Segundo a assessoria de imprensa, a atriz passou mal no domingo (13), quando passou a sentir falta de ar intensa. Imediatamente, ela foi encaminhada ao Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon, onde recebeu oxigênio. Lá, recebeu os primeiros cuidados e foi transferida para o hospital particular onde estava até hoje.

Carreira

Lucia nasceu no Rio de Janeiro, em outubro de 1948, e estreou na televisão em "Enquanto Houver Estrelas", folhetim escrito e dirigido por Mário Brasini, que era exibido pela extinta TV Tupi em 1969. No mesmo ano, ela fez sua primeira aparição na TV Globo, na novela "Verão Vermelho", interpretando Geralda.

No meio do teatro e televisão, a artista era conhecida por sua grande versatilidade. Ao longo de sua trajetória, ela atou em novelas, minisséries e seriados, além de ter feito participações especiais em programas humorísticos.

A intérprete de Geralda também fez carreira no cinema, onde ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Cinema de Brasília em 2004, pela atuação no filme "Bendito Fruto", de Sérgio Goldenberg.