Veja 6 filmes que abordam o ‘fim apocalíptico’ após a desconexão e os males da tecnologia

A pane global que causou instabilidade, na tarde desta segunda-feira (4), nas redes sociais mais acessadas do mundo - WhatsApp, Facebook, Telegram e outros cinco aplicativos - assustou os usuários habituados a contar com a praticidade de ter tudo a um simples toque na tela do celular. Muita gente ficou surpresa com a situação que trouxe um “quê’ de apocalíptico, como num roteiro de cinema em que um planeta inteiro é desconectado de um instante para o outro.

VEJA MAIS

Mais do que nunca se comprovou como a tecnologia influencia a vida cotidiana das pessoas e pode trazer certos malefícios indiretos a longo prazo. Pensando em debater esse tema, o portal O Liberal listou seis produções, entre filmes, seriados e comunitários que mostram o futuro do uso da tecnologia.

Confira abaixo:

A 5ª onda

Repentinamente, o planeta Terra sofre uma série de ataques alienígenas. Na primeira onda de ataques, um pulso eletromagnético retira a eletricidade do planeta. Na segunda, um tsunami gigantesco mata 40% da população. Já na terceira, os pássaros passam a transmitir um vírus que mata 97% das pessoas que resistiram aos ataques anteriores.

Na quarta onda, os próprios alienígenas se infiltram entre os humanos restantes, espalhando a dúvida entre todos. Com a proximidade cada vez maior da quinta onda, que promete exterminar de vez a raça humana, a adolescente Cassie Sullivan (Chloe Grace Moretz) precisa proteger seu irmão mais novo e descobrir em quem pode confiar.

Assista o trailer:

O Dilema das Redes - Netflix

Sinopse: “Nós tuitamos, curtimos e compartilhamos — mas quais são as consequências da nossa crescente dependência das mídias sociais? À medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais uma tábua de salvação para permanecer conectado, insiders do Vale do Silício revelam como a mídia social está reprogramando a civilização, expondo o que está escondido do outro lado da tela”.

O novo documentário da plataforma de streaming Netflix aborda a teoria da conspiração e traz especialistas para tratar sobre o assunto. Eles abordam o impacto das redes sociais na democracia e no convivio das pessoas.

Confira o trailer:

O Círculo

A jovem Mae (Emma Watsom) consegue entrar na empresa O Circulo, que no filme é retratada como sendo a maior rede social da trama. O enredo aborda uma jornada futurista da protagonista, onde as pessoas estão online o tempo todo. Mae passa a se envolver no conflito e tem que lidar com a experiência de conhecer de perto como tudo isso funciona.

Assista o trailer:

Black Mirror - Netflix

A série inteira apresentava uma ficção com temas que variam entre sátiras e elementos sombrios que examinam a sociedade moderna sob diferentes óticas, especialmente no que diz respeito às consequências das novas tecnologias.

Confira o trailer:

The Feed - Amazon Prime

O enredo se passa em Londres ao redor da família de Lawrence Hatfield, o criador da tecnologia de The Feed. Difundido na sociedade, um “chip” é implantado próximo ao cérebro das pessoas, permitindo-lhes compartilhar informações, emoções e vivências, seus usuários são totalmente dependentes da tecnologia como seria um celular hoje em dia, mas um determinado grupo decide não adotar tal recurso e alguns preferem ser desconectados da “rede”.

A partir do momento em que usuários começam a cometer assassinatos, os membros da família passam a se afastar enquanto tentam controlar as consequências desastrosas da tecnologia.

Assista o trailer:

Buscando…

O suspense é contado por um celular e um notebook e aborda o desaparecimento de uma jovem de 16 anos. O seu pai David Kim (John Cho) começa a ficar desesperado e pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, ele decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Assista o trailer: