Sensitiva prevê que ex de Preta Gil tentará extorqui-la e que adoção de Jojo Todynho dará certo

A sensitiva Izadora Morais, de 23 anos, resolveu tirar as cartas para Preta Gil e para Jojo Todynho, duas famosas que deram o que falar nas últimas semanas. Segundo Izadora, Preta Gil ainda passará por problemas com o ex-marido Rodrigo Godoy.

Preta que trata um câncer no intestino e teve que lidar com a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, que se envolveu com Ingrid Lima, ex-estilista da cantora. O jogo de cartas mostrou para Izadora que muita coisa ainda virá à tona envolvendo o ex-casal.

“Ele vai tentar se reaproximar dela, vai tentar obter algum retorno financeiro, e isso não vai demorar muito. Ele sempre foi artificial no relacionamento. Algumas coisas virão à tona, ele vai tentar manipular e extorquir para conseguir dinheiro. Ela precisa tomar muito cuidado com algumas artimanhas”, alerta.

Segundo ela, Preta vai se recuperar totalmente e voltará aos palcos. “A Preta precisa se cuidar também no âmbito religioso. Fizeram muita macumba para ela, tem muita coisa feita contra a vida dela, não dá para saber se foi a mulher com quem o marido a traiu”. A vidente também viu um novo amor na vida da artista.

A sensitiva diz que Jojo Todynho conseguirá fazer adoção que pretende. O processo burocrático será trabalhoso, mas que dará certo. O encontro dela com a criança é de outras vidas.

“Há um ano eu falei em uma live que em 2023 a Jojo Todynho seria mãe. As cartas dizem que é um casal, um menino e uma menina. Está predestinado já. Ela vai enfrentar muitos problemas de burocracia para adotar essas crianças”, conta.

A disputa burocrática só aumentará a força de Jojo, que deve inclusive encabeçar uma campanha de adoção. “Jojo ficará realizada em 2024. As duas crianças têm uma conexão de alma com ela. Não ficou claro se ela vai adotar as duas de uma vez. Já no amor, ela não vai se estabilizar tão cedo com alguém. Melhor ela pensar só nas crianças por enquanto”.