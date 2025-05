Jeffinho lança 'Obscena', primeira faixa autoral da carreira solo após saída do Exaltasamba

Jeffinho dá continuidade à sua carreira solo com o lançamento de “Obscena”, primeira faixa autoral desde sua saída do Exaltasamba. A música chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (22), e marca um novo momento na trajetória do cantor: mais livre, mais ousado e com total controle sobre sua expressão artística.

Composição do próprio artista junto com Johny Santana (Magoo), a canção traz uma atmosfera envolvente e sensual, com a assinatura musical que o público já conhece, mas agora em um registro mais pessoal e autêntico. “Essa música é um marco pra mim. Fala sobre desejo, entrega, intensidade… e representa tudo que eu quero mostrar nessa nova fase. Tô muito feliz com o resultado e ansioso pra dividir com o público”, afirma Jeffinho.

O single chega inicialmente em formato de áudio, mas já ganhou vida nas redes sociais com vídeos de bastidores e trechos em estúdio. O clipe oficial já está nos planos e será divulgado em breve.

Natural de Madureira, no Rio de Janeiro, Jeffinho trilha um caminho sólido no pagode desde 2010, quando trocou o futebol pela música. Após fundar o grupo Estilo de Ser, foi convidado a integrar a nova formação do Exaltasamba, onde permaneceu por quase uma década. Com o grupo, gravou hits, percorreu o Brasil e o exterior, com turnês pela Europa e EUA.

Em abril deste ano, estreou oficialmente sua carreira solo com um show emocionante no Quintal dos Amigos, em São Paulo. A apresentação, com casa cheia, marcou o início de uma nova fase ao lado da Legend Music, e mostrou que Jeffinho segue mais relevante e conectado do que nunca com seu público.

“Obscena” é o primeiro de muitos lançamentos previstos para os próximos meses e um sinal claro de que Jeffinho está apenas começando a escrever o próximo capítulo da sua história na música brasileira.