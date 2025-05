Thiago Solrac: do luto à fé, o influenciador que emociona milhões com sua missão de amor

Natural de Pernambuco, Thiago Solrac começou sua trajetória nas redes sociais com vídeos de humor e sátiras de cantores famosos do Nordeste, com uma vida intensa de festas, bebida e diversão. Mas tudo mudou em 2020, após a morte repentina de sua namorada em um acidente de moto. Abalado emocionalmente, Thiago enfrentou uma forte depressão e chegou a pensar em tirar a própria vida.

Em um dos momentos mais difíceis, ele pediu um sinal a Deus. Ao abrir o Instagram, clicou por acaso em uma live do cantor Leandro Borges. As palavras ditas ali tocaram profundamente Thiago, que sentiu que Deus estava falando com ele, usando o cantor como instrumento. A partir daquele momento, se reaproximou da fé, foi batizado e passou a usar a internet com um novo propósito: levar esperança às pessoas.

O primeiro vídeo que publicou após essa transformação se tornou um marco. Em uma rua movimentada, segurando um cartaz com a frase: "Se você sente falta de alguém, me abrace!”, ele foi surpreendido por uma mulher que, também em luto, se emocionou ao abraçá-lo. O momento se tornou ainda mais simbólico quando Thiago percebeu que ela usava o mesmo perfume da sua ex-namorada — um sinal, para ele, de que o Espírito Santo estava presente naquele encontro.

Hoje, seu conteúdo alcança números impressionantes, ultrapassando 128 milhões de visualizações por vídeo. Mas o que mais importa para Thiago é o impacto que gera em quem está assistindo. Ele ajuda pessoas em situação de rua com banho, comida, cuidados, encaminhamento para reabilitação, incentivo ao empreendedorismo e, acima de tudo, leva uma palavra de fé e entrega uma Bíblia para cada uma delas.

“Eu sei que minha dor não foi em vão. Hoje, cada vida que eu toco é uma resposta daquele dia em que pedi um sinal. Eu fui salvo para ajudar a salvar outros.”, conta o influenciador.

Thiago Solrac é mais do que um criador de conteúdo digital. Ele é uma ponte entre a dor e a esperança, entre o desespero e o recomeço, e sua história ainda tem muitos capítulos de luz para escrever.