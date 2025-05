Latino revela que expulsou filho dependente químico de casa: ‘percebi esse desvio de caráter’

Em suas redes sociais, nesta terça-feira (20), o cantor Latino se pronunciou sobre um problema com um de seus 12 filhos. O cantor relatou que um de seus filhos, de 27 anos, é dependente químico e que chegou a agredir tanto a própria mãe, quanto a atual mulher dele, Raffa Barbie, além de extorqui-lo. Porém, o nome do filho mencionado não foi revelado.

Durante o vídeo, Latino explicou que descobriu a paternidade quando o filho tinha 18 anos e o levou para morar em sua casa. Entretanto, sem se adaptar a nenhum emprego, o rapaz não quis trabalhar em outras áreas e causou diversos problemas.

"Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só ter ficado anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério: que era a dependência química. E quando a gente fala de dependência química, não é só o algo e as drogas. Existe uma dependência química psicológica, que a gente chama de 'pobre coitadismo’. As pessoas preferem mergulhar na bebida, nas drogas, para justificar uma infância que ele não teve ao lado do pai. Eu não tive um pai presente e nem por isso eu me tornei um cara mau-caráter", iniciou o cantor no vídeo.

"Convivendo com esse meu filho, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, na sua sociopatia, até que eu expulsei ele de casa. O fardo estava pesado. Não só por ele não querer trabalhar, aí que eu fui descobrir essa dependência química, e devolvi ele para a mãe biológica, que também o expulsou de casa. E ele foi morar na rua, e eu peguei ele novamente para morar comigo. Ele não queria nem trabalhar, nem estudar. Tudo o que ele queria era se drogar e beber", completou.

Ainda no vídeo, Latino explicou que ele e a mãe do rapaz tentaram ajudá-lo diversas vezes, mas o filho sempre se recusou a buscar tratamento, além de causar vários problemas. O cantor também afirmou que é vítima de extorsão por parte do filho. "Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas iam acreditar nele. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho", desabafou.

No vídeo, o cantor afirma que parou de ajudar financeiramente o filho e diz que o rapaz se faz de “vítima da sociedade”. "Eu tive que parar, porque o dinheiro estava indo para sustentar o vício dele. Estou sofrendo muito, porque eu queria muito poder ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento eu tenho que cortar de vez o laço e a pensão, porque eu estava destruindo o meu próprio filho".

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)