Filha de Latino ignora o cantor e deseja 'Feliz dia dos Pais' ao padrasto

Suzanna Freitas, filha de Latino e Kelly Key, decidiu usar o Dia dos Pais para homenagear seu padrasto, Micro Freitas, ao invés do pai biológico. Latino é pai de 10 filhos, mas curtiu a data especial apenas com a filha Amanda Rocha, de 25 anos.

Para demonstrar seu afeto ao padrasto, Suzanna fez uma publicação nas redes sociais no Dia dos Pais. “Obrigado por ser tudo o que é para mim e muito mais, Mico. Te amo!”, escreveu a jovem, que trabalha como criadora de conteúdo digital.

Em uma entrevista realizada em 2021, à revista Quem, Suzanna relatou que sua relação com Latino estava melhor, mas que na infância, foi mais distante. “Tive uma reaproximação com o Latino muito melhor. Hoje, a nossa relação é muito bonita. De amizade mesmo. Frequento a casa dele, a gente se fala no WhatsApp e a relação tem sido cada dia melhor. Mas quando eu era menor não era como é hoje”, disse. Veja:

Latino é pai de 10 filhos, são eles: Suzanna Freitas, Amanda Rocha, Dayanna Maia, Victor Hugo, Bruna Morais, Guilherme Namentti, Ana Julia, Valentina, Bernardo e Matheus. Em seu Instagram, o cantor postou uma foto ao lado de Amanda Rocha, e escreveu que ela representava a ‘alegria do Dia dos Pais’.

"Dia dos Pais de alegria, representado por um dos meus filhos. Não consigo mensurar o quão abençoado sou por tê-los em minha vida", postou o cantor. Confira: