Fiuk posta homenagem para Fábio Jr. e desabafa: 'A sua ausência me faz falta todos os dias'

Fiuk surpreendeu os internautas com sua postagem no Dia dos Pais. Neste domingo (11), ele aproveitou a data para mandar um recado para Fábio Jr. no seu perfil no Instagra. O cantor postou diversas fotos com o pai em momentos diferentes da sua vida e criticou a ausência em sua vida.

"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu.

Além de Fiuk, Fábio Jr. também é pai de Cleo, Tainá Galvão, Krizia e Záion.

No ano passado, Cléo também chegou a falar da ausência parterna em um programa de televisão: "Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então, eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela me explicava".

No mês de abriu, o cantor pediu judicialmente a guarda do caçula, Záion, de 15 anos, fruto do casamento com a modelo e atriz Mari Alexandre. O menino tem pouco contato com Fábio Jr, e na ocasião, publicou diversas fotos com a mãe com a legenda: "Com você desde sempre e pra sempre".