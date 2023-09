Cleo diz que Fabio Jr. foi pai ausente e péssimo com Gloria: 'Peguei pavor'

Uma das convidadas do Luana É De Lua (E!), apresentado por Luana Piovani, Cleo falou sobre as suas diversas relações pessoais. O programa, que fazia a sua estreia, teve "separação" como tema. Ele vai ao ar hoje (21), às 20h30, no E!.

"Acho que tô aqui porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram minhas as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso", diz a atriz.

Cleo destacou ainda a separação dos pais, Fabio Jr e Gloria Pires: "Os meus pais se separam quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando".

Com a presença de Titi Muller e Negra Li, Luana disse que ressignificava o que a própria mãe que viveu, pois hoje ela sabe o que a mãe passou com o pai. Cleo concordou: "Eu também".

"Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe", disse.

"Isso que eu tô vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele [...] Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também", concluiu a artista.