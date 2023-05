Cleo abre o jogo sobre estrear carreira como atriz pornô

A atriz Cleo é dona de uma carreira marcadas por experiência nas mais variadas áreas artísticas. Em entrevista ao podcast Vênus Podcast, a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. brincou com a possibilidade de se tornar atriz pornô, durante sua apresentação na entrevista realizada nesta segunda-feira (8).

“Estamos começando a semana com uma presença maravilhosa, uma artista multifacetada: ela é atriz, cantora, empresária, estamos aqui com a Cleo”, disseram as apresentadoras, Criss Paiva e Yasmin Ali. Cleo, então, acrescentou que elas “esqueceram” de falar que ela também é “atriz pornô”, mas justificou.

Mas logo depois, a atriz fez questão de deixar claro que tudo não passou de uma brincadeira. Entretanto, ao ser questionada se aceitaria entrar na indústria pornográfica, Cleo destacou que a vida é imprevisível para, em seguida, ressaltar que "não" faria filme pornô.

Cleo é considerada uma das mulheres mais sexy do Brasil, é famosa por seu talento nos palcos e na TV, mas também pelas declarações picantes que já deu em diversas entrevistas. Além disso, ela também já posou pelada para as páginas da Playboy.

