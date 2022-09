'Intolerância religiosa mata!', desabafa Cleo Pires em suas redes sociais

Imunização em dia

A Sespa fará, a partir do dia 23, uma campanha de vacinação com posto móvel ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.

Novidade à mesa

A farinha de macaxeira ganhou espaço no cardápio dos belenenses. Nas feiras, o litro do produto é vendido entre R$ 7 e R$ 10.

Cleo Pires (J.Bosco)



"Intolerância religiosa mata!”

A atriz Cleo, de 39 anos, fez, ontem à tarde, um desabafo em suas redes sociais. Ela afirmou que vem sofrendo intolerância religiosa da parte de alguns seguidores e exigiu que esse tipo de ataque deixe de ocorrer. Cleo é adepta do candomblé e, em julho, se casou com o empresário Leandro D’Lucca segundo a própria religião.

COMUNIDADE

Justiça



Tema de uma ampla reportagem exibida no último domingo no programa “Fantástico” (TV Globo/ TV Liberal), a comunidade Lucas, no município paraense de Baião, pode se tornar alvo de novas denúncias à Justiça. Ontem, o Ministério Público Federal passou a divulgar contatos de WhatsApp e telefone para orientar quem deseja fazer denúncias. Investigações feitas por uma força-tarefa apontam que, nos últimos anos, líderes da comunidade submeteram adultos, crianças e adolescentes a trabalho análogo à escravidão e a torturas físicas e psicológicas. Em junho deste ano, cinco integrantes da comunidade foram presos. O processo ainda está em andamento. Por decisão judicial, supostas vítimas e acusados não podem ter os nomes divulgados.

GRILAGEM

Debate



A grilagem de terras públicas na Amazônia Legal será tema de uma audiência pública a ser promovida amanhã pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Foram convidados o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, e representantes do Ministério da Agricultura e do programa “Amazônia Protege”, do Ministério Público Federal. A audiência foi pedida pelos senadores Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Fabiano Contarato (PT-ES). A ideia é que o debate ajude no desenho de medidas para a regularização fundiária na região.

VENDAS

Otimismo



O comércio varejista se prepara para um crescimento de vendas no mês de outubro. O “Dia das Crianças” e os preparativos para a Copa do Mundo estão entre as razões para o otimismo. Dados da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços apontam que o “Dia das Crianças” é considerado a terceira data mais importante para o varejo brasileiro, ficando atrás apenas do Natal e do “Dia das Mães”.



Círio



Os setores de eletrônicos, brinquedos, vestuário e calçados são os que se preparam para os melhores resultados. No Pará, há ainda a Festa de Nazaré, que, graças ao movimento de turistas, deve movimentar setores como bares, restaurantes e também supermercados. Neste ano, são esperados mais de 50 mil visitantes em Belém durante a quadra nazarena.

CONTROLE

Ambiental



A mineradora Vale implantou, no município de Parauapebas, o Centro de Controle Ambiental de todas as suas operações no Estado do Pará. A unidade permite acompanhar, em tempo real, os indicadores ambientais das atividades da empresa, entre eles, qualidade da água, efluentes e ar, emissões atmosféricas, ruído e vibração, além das medições convencionais por técnicos em campo. O investimento ficou em torno de R$ 15 milhões.

CABOS

Transtornos



A Prefeitura de Belém declarou guerra ao roubo de cabos elétricos. Além dos prejuízos financeiros, a prática causa inúmeros transtornos já que afeta, por exemplo, o funcionamento de equipamentos essenciais como os semáforos. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, somente no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Gama Abreu, os equipamentos tiveram os cabos furtados três vezes entre a quinta-feira, 15, e o domingo, 18. Segundo as estatísticas oficiais, somente neste ano, foram registradas 65 ocorrências. Quase três mil metros de cabos foram furtados.

AGRICULTURA

Incentivo



A Universidade Federal do Pará divulgou, ontem, um comunicado oficial convidando os interessados em participar da chamada pública para a compra de alimentos provenientes do Programa de Aquisição de Alimentos. O recebimento das propostas será feito no próximo dia 28. Poderão participar “agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, comunidades indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais”. Cooperativas e outras organizações que possuam a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar também podem se habilitar. A chamada é para fornecimento de alimentos aos restaurantes da instituição de ensino superior.

Em Poucas Linhas

► A pouco menos de duas semanas das eleições de outubro, especialistas em redes sociais começam a observar um aumento da distribuição de fake news. O conteúdo, comprovadamente falso e criado para confundir os eleitores, incluiu de montagens com denúncias contra os candidatos a pesquisas sem registros na Justiça Eleitoral.

► O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) lançou uma cartilha com orientações aos eleitores sobre como proceder em 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições. O documento pode ser consultado gratuitamente no site do TRE.

► A Marinha e a Secretaria de Estado do Turismo vão intensificar, neste ano, a fiscalização das embarcações que acompanharão a Romaria Fluvial. Os barcos e motos aquáticas autorizados a participar do evento serão identificados por bandeiras.

► A partir de amanhã, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau e o Flor Pará devem reunir, em Belém, mais de 500 produtores de cacau e empresários do ramo do chocolate, além de 100 produtores de flores e plantas ornamentais. Os produtos estarão expostos no Hangar Centro de Convenções e a visitação poderá ser feita até o próximo dia 25. A entrada é através da doação de um quilo de alimento não perecível.

► Em projeto de expansão, a Beneficente Portuguesa vai iniciar a última etapa para a conclusão das obras do SJD. O “Bloco A” é mais um dos investimentos para ampliar os atendimentos com assistência à saúde no Estado.

Hoje, às 12h30, o Grupo Liberal entrevista, ao vivo, o candidato ao Senado, Flexa Ribeiro, que disputa as eleições pelo PP. A conversa será transmitida pelo site OLiberal.com, YouTube, redes sociais e Rádio Liberal. Às 15h, será a vez do candidato do Agir ao Governo do Estado, Paulo Roseira.