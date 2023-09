Vídeo de Cleo e Glória Pires dando selinhos gera polêmica na internet; vídeo

Nesta quinta-feira (31), um momento entre Glória Pires e Cleo, que são mãe e filha, deu o que falar na internet. Elas apareceram dando selinhos em um vídeo publicado no Instagram e a cena dividiu opiniões entre os internautas.

Glória estava comemorando seu aniversário e deu o primeiro pedaço de bolo à filha, Cleo. Para expressar o carinho, elas deram uma série de selinhos e abraços. A cena repercutiu e alguns internautas mostraram desconforto, considerando o gesto "esquisito". Alguns comentários questionaram, inclusive, valores religiosos, citando a Bíblia.

No entanto, outros observaram a cena com um olhar mais acolhedor. Para eles, o momento de carinho entre mãe e filha era completamente normal e até mesmo bonito. Algumas pessoas compartilharam suas próprias experiências, destacando que, para elas, dar selinhos na mãe era uma demonstração natural de afeto que tinham desde a infância. "É uma forma de carinho, e as pessoas veem maldade em tudo", comentou um usuário.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)