Cleo Pires tira a roupa, passa óleo no corpo e atiça mente de fãs: ‘Intimidade’; assista

Cleo sempre chama atenção de seus milhares de seguidores no Instagram com cliques sensuais. Dessa vez, a atriz e cantora surgiu em um vídeo picante, na noite da última segunda (7), para fazer a propaganda de uma marca de cosméticos.

Na ocasião, ela arrancou seu roupão e ficou completamente nua, apenas com os cabelos presos. Depois, foi a hora de ligar a água e ensaboar seu corpo com os novos produtos da marca. Obviamente, a atriz abusou da ousadia e fez altos carões para deixar o momento ainda mais sexy. Para finalizar, Cleo esfregou um óleo em seu corpo e passou um hidratante em suas pernas.

VEJA MAIS

“Agora eu sou embaixadora de Natura Tododia. E pra inaugurar essa parceria, vou dividir com vocês um segredo: sabe como eu vou criando cada vez mais intimidade comigo mesma? Me cuidando todo dia com a linha completa”, escreveu ela em sua legenda.

MAIS FAMOSAS