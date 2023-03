Gracyanne mostra Belo empurrando seu bumbum para ajudar em alongamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa, conhecida por suas habilidades em alongamento, impressionou seus seguidores nesta quinta-feira (16), ao compartilhar um vídeo de sua rotina de exercícios com o marido, o cantor Belo. Nas imagens, Gracyanne aparece utilizando o peso do marido durante seus alongamentos, o que gerou grande admiração entre seus fãs.

Em um dos exercícios, Gracyanne estava deitada no chão, com o bumbum para cima, enquanto Belo ajudava a empurrar seus glúteos para intensificar o alongamento. Em outra posição, a influenciadora estava de pernas abertas, recebendo a força dos pés do marido e todo o peso dele enquanto ele ficava em pé em cima dela.

Gracyanne compartilhou os registros do momento em suas redes sociais e escreveu: "Hoje o flex com parceria do Tudão". A musa fitness elogiou o esposo, dizendo "Perfeitinho", e agradeceu sua ajuda no alongamento.