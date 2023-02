Gracyanne Barbosa mostra nova tatuagem no bumbum e faz declaração maliciosa

Durante a folia de Carnaval, Gracyanne Barbosa chamou atenção ao exibir uma tatuagem no bumbum, com o nome de seu marido, o cantor Belo. A dançarina e influencer compartilhou o look festivo em suas redes sociais, usando adesivos de lantejoulas nos seios e uma gargantilha prateada.

Na legenda da foto, Gracyanne aproveitou para brincar com o marido: "Segundo dia de Carnaval. Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu... Gente, o Tudão me deu gim e eu não tive condições de pensar em uma legenda melhor".

Posteriormente, o casal marcou presença no Camarote Rio Praia, onde Gracyanne falou sobre a importância de aproveitar esses momentos juntos. "É muito bom os dias que o Belo também pode estar junto, então ao mesmo tempo que estou trabalhando consigo estar com o meu marido. Esses momentos são muito especiais para a gente porque estamos sempre correndo, cada um em um lugar", afirmou a musa fitness.

Com muita animação, Gracyanne e Belo curtiram o Carnaval ao lado de amigos e fãs, que acompanharam a diversão do casal nas redes sociais.