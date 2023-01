Gracyanne Barbosa cria perfil em site de conteúdo adulto

Cansada de ter sua imagem associada a perfis falsos abertos em sites de conteúdo adulto, Gracyanne Barbosa resolveu criar o seu, agora, sim, oficial. A confimação veio em conversa com os seguidores por meio de uma caixa de perguntas do Stories do Instagram, após um seguidor questionar se era dela mesmo uma conta criada na plataforma Privacy. As informações são do portal UOL.

A musa fitness confirmou que a conta que aparece na busca é dela, mas, explicou que o perfil ainda está sem conteúdo, porém logo será alimentado. "Depois de tentarem criar perfis fakes com meu nome/foto, resolvi criar o meu, mas ainda não está ativo. Quando estiver, aviso aqui para vocês. Qualquer outro que não seja esse, é fake, tá?", alertou a esposa de Belo.

A musa fitness disse que foi motivada a entrar para a plataforma após vários fakes com seu nome. (Reprodução / Instagram)

Gracyanne Barbosa tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e costuma estar entre os nomes mais buscados quando o assunto e culto ao corpo.