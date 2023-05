Alessandra Negrini bate quase dois milhões de curtidas em fotos com bumbum à mostra

Com mais de 4,8 milhões de seguidores no Instagram, a atriz Alessandra Negrini bateu um recorde em uma publicação. A artista postou uma foto há 24 horas, e bateu a marca de quase dois milhões de curtidas.

Só de comentários, foram mais de 70 mil, todos elogiando a beleza da atriz.

A publicação se trata de um carrossel em que Alessandra elegeu três fotos. Nelas, a atriz está de body preto rendado, aparentemente em o quarto. Com cores neutros, detalhes da cama bagunçada também foram percebidos.

Mas o que chama atenção são as selfies que Alessandra escolheu para a publicação. Sem nenhuma maquiagem, com os cabelos bagunçados e sem mostrar o rosto por completo, Alessandra faz poses para a câmera do celular.

Mas o que chamou atenção foi o reflexo no espelho. No objeto, aparece a parte traseira do corpo de Alessandra. O detalhe do body no bumbum da atriz foi destaque em duas imagens.

E na legenda, a artista deixou apenas um emoji: um coração pegando fogo.

Alessandra Negrini é muito ativa nas redes sociais, por exemplo, as curtidas das suas publicações no Instagram, tem bastante variações. Mas as que ela mostra mais o seu corpo recebem número elevados de likes.

Por exemplo, uma foto dela na academia, bateu mais de 800 curtidas, mas outras apenas 100 mil. Um vídeo recente que ela postou dançando funk, de top e short curto, foram mais de 800 mil curtidas.