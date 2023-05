Atores de 'Travessia', Chay, Negrini, Lucy Alves e Jade, aparecem em festa com cigarro suspeito

Na reta final de 'Travessia', da TV Globo. que termina nesta sexta-feira (05), surgiu um vídeo no perfil ‘Otariano’, em que Jade Picon, Chay Suede, Lucy Alves, Alessandra Negrini e outras pessoas a parecem confraternizando.

Na beira da piscina, Chay e Lucy tocam violão e cantam, enquanto o grupo segue animado.

VEJA MAIS

Na mesa, algumas garrafas e taças de vinhos, além de garrafas de água. A música escolhida foi ‘Mulher de Fases’, da banda Raimundos.

Em um determinado momento do vídeo, uma mulher loira aparece entregando um cigarro para as pessoas, mas Alessandra chama a moça e ela retira a mão de onde a câmera estava pegando. Logo em seguida, a pessoa que está gravando o vídeo foca na atriz.

O conteúdo do cigarro não foi revelado, porém, nos comentários do vídeo internautas apontam que seria suspeito e defendem os atores.

POSICIONAMENTO

Alessandra Negrini já foi questionada diversas vezes no seu perfil no Instagram sobre fumar maconha. "Não, eu não fumo. Talvez eu tenha um jeitinho que talvez as pessoas achem diferente, mas não. Eu não fumo, sorry", disse a atriz em uma das ocasiões.