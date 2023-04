Jade Picon comemora elogios por sua atuação em 'Travessia': 'É um milagre!'

Jade Picon comemorou ao ler comentários positivos sobre sua atuação como Chiara, na novela Travessia. A atriz pesquisou seu próprio nome no Twitter e postou prints com os elogios que encontrou. "Os humilhados foram exaltados", brincou.

"É um milagre! Pesquisei meu nome no Twitter e tem muitas coisas boas", comemorou Jade que, desde sua escalação para a novela, divide opiniões na web. Apesar dos haters, a atriz reconhece que usou os comentários para melhorar seu desempenho. "Tem razão nas críticas! E é sobre usar as críticas ao seu favor", disse.

"A evolução da Jade Picon na novela é surreal", elogiou um internauta. "Quem disser que a Jade Picon tá atuando mal em Travessia é maluco", disse outro. A atriz também demonstrou a felicidade em seu Twitter e recebeu apoio dos fãs.

Em uma entrevista, Jade falou sobre as críticas pesadas que recebia na internet. "Estou crescendo ainda, me tornando uma mulher. Então, com certeza, as críticas fazem parte desse processo de amadurecimento", afirmou. "Tudo bem, eu tô feliz", concluiu a atriz em seus stories.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)