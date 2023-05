Influenciadora famosa no Onlyfans prova com raio-x que tamanho do bumbum é natural

A influenciadora Larissa Sumpani, famosa por ser considerada a musa do OnlyFans, vinha sendo alvo de comentários sobre o tamanho do bumbum, nos últimos dias. Além do volume, os críticos alegavam que ele era simétrico demais em todas as imagens. A medida extrema da jovem de Floripa foi provar - por meio de raio-x, que os glúteos avantajados eram naturais.

VEJA MAIS

Larissa destacou que muitas pessoas não estão acostumadas a ver um bumbum tão bonito e genuíno, o que leva a questionamentos sobre a presença de silicone. Nas imagens divulgadas pela equipe, Larissa Sumpani posa ao lado das imagens de laboratório. Com quase 200 mil seguidores no Instagram, a modelo confessou o que faz para manter o seu traseiro dessa forma.

"Sim, meu bumbum é extremamente simétrico, mas isso não é resultado de nenhum tipo de procedimento estético, e sim, de MUITA ACADEMIA. E como vocês podem ver, fiz um raio-X para provar que não tenho silicone na minha bunda, ela é 100% natural e simétrica, de verdade!", disse a jovem na postagem.