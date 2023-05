Modelo famosa por quadril de 128 cm descarta perfil em plataformas adultas: 'R$ 40 mil é pouco'

A modelo Emanuelly Monteiro, de 32 anos, tem mais de 1,5 milhão de seguidores em suas redes sociais, onde publica seus trabalhos como modelo, dividindo-se entre o Brasil e a Europa. No entanto, a mineira, famosa por seu quadril de 128 cm, descarta seguir o caminho de outras influencers e criar um perfil em plataformas de conteúdo adulto, como o OnlyFans, além de não ter planos de vender fotos explícitas.

"Não discrimino quem vende seus pacotes, mas eu, Emanuelly Monteiro, não faria. Também não pretendo ter OnlyFans", afirma a modelo, que recebe pedidos de pacotes de fotos sensuais de famosos, como jogadores de futebol, cantores e atores.

Emanuelly conta que não se impressiona com valores como R$ 40 mil, que algumas celebridades recebem nas plataformas. "Esse valor eu tiro com as minhas publis", revela a modelo. Ela explica que hoje vive com seu trabalho em campanhas publicitárias, presença em eventos e publicidades no Instagram.

"R$ 40 mil é muito pouco para expor o corpo da gente. Ele é sagrado, quem tem que ver nosso corpo é nosso parceiro, marido, namorado. Não é para ficar expondo intimidades para quem você nem conhece", pondera a modelo.

Emanuelly afirma que em meses de muito trabalho chega a faturar até R$ 120 mil. "Depende, mas tem mês que faço R$ 100, R$ 120 mil. Varia muito da empresa que te contrata, tem trabalho que não acaba acontecendo... Eu estava um pouco afastada resolvendo problemas de família, mas sempre tem trabalho, sempre entra um pouquinho [de dinheiro]", conclui a modelo.