Yuri Bonotto, bombeiro do programa 'Eliana', opina sobre OnlyFans: 'É trabalho'

Yuri Bonotto, também conhecido como o "bombeiro" do programa "Eliana", do SBT, é um dos criadores de conteúdo adulto, como o Privacy e OnlyFans. Apesar de fazer sucesso e ter seu conteúdo como forma de renda, Bonotto diz que nem tudo são flores, e as pessoas ainda consideram a criação de conteúdo como prostituição.

“Muitos acham que é sinônimo de prostituição. Esse é um preconceito que precisa acabar. Quando viam mulheres na Playboy e homens na G Magazine não achavam que eles se prostituíam por conta disso”, completou Bonotto.

O profissional ainda ressaltou que o ensaio fotográfico é um trabalho como qualquer outro e que, enquanto a beleza deixar, vai estar nas plataformas. A venda de conteúdo adulto tem aberto possibilidades para Yuri construir uma vida mais confortável e até comprar um apartamento com o dinheiro adquirido da plataforma, segundo ele. “Tem me trazido um retorno financeiro muito bom e faz as pessoas felizes”, brincou.

