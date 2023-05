Ex-chiquitita Renata Del Bianco fala sobre como Onlyfans se tornou fonte de renda

Renata Del Bianco, ex-atriz-mirim, fez sucesso com o papel de Vivi na novela ‘Chiquititas’, de 1997. Atualmente, a ex-chiquitita investe em conteúdos adultos na plataforma Onlyfans, sua principal fonte de renda e onde adquiriu a independência financeira após o fim do casamento com seu ex-marido, Daniel Simonini.

Em uma entrevista à revista 'Quem', a mãe de Aurora, de 4 anos, revelou ter passado por perrengues até encontrar a estabilidade financeira no momento pós-separação e que ainda sofreu violência psicológica e patrimonial na relação. “Eu tinha um estilo de vida com meu marido que precisei diminuir porque era 100% financeiramente dependente dele. Não tinha como, do dia para noite, me manter sozinha”, contou.

No bate-papo, Renata também revelou que chegou a viver de doações, mas não falava nada e então, viu a necessidade de fazer conteúdos adultos soft nas plataformas para manter sua família. "Tenho a impressão que todo mundo me explorou a vida inteira. Essa é a primeira vez que consegui ganhar dinheiro através de mim mesma, sem depender de ninguém", completou.

Agora, Renata está entre os top 3 criadores de conteúdos e conta com a ajuda de uma equipe para planejamentos e estratégias na plataforma. "Não é algo que veio do dia para noite. Venho planejando desde o início do ano", finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)