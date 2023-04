Only Fans: veja casos de modelos da plataforma que sofreram preconceito

Nas redes sociais, a modelo do "OnlyFans", Kerolay Chaves, relatou ter sido expulsa de um supermercado em Belo Horizonte, Minas Gerais, por causa da roupa que estava utilizando. Segundo ela, muitas pessoas também olharam de forma estranha e direcionaram xingamentos, antes de ter sido retirada pelos funcionários do local. Além de Chaves, outras usuárias da plataforma também expuseram atitudes preconceituosas em outras situações. Relembre os casos.

Iara Ferreira

No fim do ano passado, a modelo e atriz detalhou nas redes sociais a situação constrangedora passada em um mercado de Miami, nos Estados Unidos. Segundo a musa do OnlyFans, ela foi expulsa do local aos gritos e discriminada por um outro brasileiro que trabalha no estabelecimento.

"Me senti humilhada. Fiquei em choque quando ele me tirou do mercado aos gritos. Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia-a-dia, e nunca passei por isso. Acontece que acharam que eu fosse me exibir lá dentro e gravar com o celular, talvez para o OnlyFans, mas em momento algum fui para isso", disse ela, na época.

Kirsty Buchan

A professora Kirsty Buchan foi demitida em dezembro de 2022 da escola Bannerman High, em Glasgow, na Escócia, após a direção da instituição descobrir que ela produzia conteúdo adulto no OnlyFans. Em entrevista a um jornal britânico, a educadora relatou que, na época, os ex-alunos sofreram e imploraram para que ela voltasse a dar aulas na unidade, chegando inclusive a enviarem mensagens em suas redes sociais.

Kirsty Buchan, professora e usuária do OnlyFans (Reprodução)

Beatriz Miuky

Em 2022, Beatriz Miuky, conhecida pelos vídeos da plataforma de conteúdo adulto disse que foi expulsa da Praia do Pinho - de nudismo - em Santa Catarina, quando estava acompanhada do marido, depois de ter sido reconhecida pelas autoridades do munícipio. Segundo Miuky, que frequentava o local há três meses, esta foi a primeira vez em que ela passou por este tipo de situação na praia.

“Para mim é preconceito, não estava fazendo nada de errado e nada explícito. Quem está no OnlyFans sofre preconceito também. É complicado porque sempre acham que vamos aprontar alguma coisa."

Paula Lima

A modelo Paula Lima, musa do Corinthians, desabafou em uma entrevista a dificuldade de encontrar um parceiro, por causa do perfil criado no OnlyFans. De acordo com Paula, os homens têm medo da opinião das outras pessoas por causa das fotos e vídeos publicados na plataforma, utilizada como trabalho para ela.

"Infelizmente, muitos homens querem ficar comigo, mas não querem compromisso. Eles têm medo dos julgamentos por causa da venda do conteúdo. Preconceito com meu trabalho", falou.