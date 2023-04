Mulher com duas vaginas gera filhos em útero direito e agora tenta dar à luz com o esquerdo

Uma australiana, que é modelo na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, teve os dois primeiros filhos gerados em seu útero direito. A mulher, que possui um útero bicorno, condição que faz com que cada órgão tenha metade do tamanho padrão, teve dificuldades para que seus bebês crescessem adequadamente. Ela descobriu ter duas vaginas e dois úteros em 2011.

Na primeira gestação, em 2020, Evelyn Miller não conseguiu dar à luz por via vaginal, pois o bebê não estava centralizado no útero, o que levou a uma cesariana. Em sua segunda gravidez, em 2022, ela novamente usou o útero direito para engravidar e teve que agendar outra cesariana, desta vez com 36 semanas de gestação.

Evelyn escreveu: "Quando descobri que posso engravidar de dois bebês de dois homens ao mesmo tempo" (@evelynuncovered)

Dores durante a gravidez

Segundo relatos da mulher, ela teve uma gravidez desconfortável com dores nas costas, já que sua barriga estava do lado direito, onde o bebê crescia. Após o nascimento do segundo filho, a mulher e seu marido desejam ter outro bebê. No entanto, seu médico recomendou que ela usasse o útero esquerdo, pois o direito já havia passado por duas cirurgias.

O caso da australiana com útero bicorno, apesar de raro, é uma condição médica conhecida e pode levar a complicações na gestação. O útero bicorno é uma malformação congênita que afeta aproximadamente 1% das mulheres.