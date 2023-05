Veja quem é a influenciadora digital com nanismo que faz sucesso no Onlyfans e fatura alto; fotos

Uma influencer e comediante com nanismo tem feito sucesso no Onlyfans. Trata-se de Gabriela Gadotti, também conhecida como Mini Gabys, que se tornou um dos vinte perfis mais inscritos no OnlyFans e Privacy. Apesar de ter começado a usar as plataformas em nove meses, a jovem fatura R$ 70 mil por mês com o compartilhamento de fotos e vídeos de nudez.

Gaby disse que teve a vida modificada desde que se tornou criadora de conteúdo profissional. "No início, hesitei em ingressar no OnlyFans, pois não achava que faria tanto sucesso quanto os criadores mais famosos. Mas depois percebi que os homens são curiosos e têm fetiche. O fato de eu ser um anão é algo isso realmente os excita. O que antes era motivo de bullying quando eu estava na escola agora se tornou algo que as pessoas desejam", explica ela.

Uma das razões de seu sucesso nas plataformas de assinatura, diz ela, é sua capacidade de interagir com seus fãs. "Gosto de conversar com eles e fazer com que se sintam próximos de mim. Os homens não se inscrevem apenas para ver fotos e vídeos; eles querem criar intimidade. E é isso que eu ofereço", diz ela. Gabriela passa horas todos os dias respondendo mensagens, atendendo pedidos e gravando vídeos personalizados para seus inscritos.

Mas afinal, quem é Gabriela Gadotti?

Gabriela é uma comediante que já apareceu em programas populares da TV brasileira, como A Praça é Nossa e Programa do Ratinho. Hoje, tem como objetivo se tornar a primeira anã a participar de um reality show na televisão. "Sou muito espontânea e autêntica, o que acho que seria perfeito para um reality show. Estou lá para me divertir, para conhecer pessoas, beber e curtir as festas", diz ela. "Já estive na Mansão Maromba [reality show online], por isso sei viver em grupo. Estou aberta a novas experiências", acrescenta.