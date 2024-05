Viola Davis compartilha vídeo sobre a tragédia no Rio Grande do Sul

A atriz Viola Davis usou o Instagram para manifestar sua comoção com a situação do Rio Grande do Sul. O estado está sofrendo com fortes chuvas que persistem há mais de uma semana, causando enchentes e destruição. Até o momento, a tragédia já contabiliza mais de 90 mortes e mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas. Em um vídeo publicado na última terça-feira (7), a artista norte-americana compartilhou imagens comoventes dos estragos causados pelas inundações.

Nas imagens compartilhadas por Viola, é possível observar a força devastadora das águas que submergiram cidades e comunidades inteiras. A Ponte do Rio Taquari, um dos símbolos da região, foi completamente destruída. "Impossível dimensionar os estragos", diz a legenda do vídeo publicado pela atriz, que finaliza com uma mensagem de solidariedade ao povo gaúcho: "Rezando pelas pessoas do Rio Grande do Sul, Brasil".

A iniciativa da atriz gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversos internautas brasileiros tecendo elogios à sua atitude e à visibilidade internacional que ela deu à tragédia. "Maravilhoso uma grande artista abrir espaço no Instagram pra 'divulgar' a situação. É, sem dúvidas, uma bela atitude, afinal isso chegará para fora e conseguiremos mais ajuda", comentou uma seguidora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)