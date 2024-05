Tragédia no RS: familiares se despedem das primeiras vítimas das enchentes

Na última terça-feira (7/5), familiares puderam, finalmente, se despedir das primeiras vítimas das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul desde o dia 27 de abril. Em Cruzeiro do Sul, um dos municípios mais devastados, com cerca de mil casas destruídas, o casal Lothar Schmitt e Lúcia Ramos Christallina foi sepultado no Cemitério Municipal.

Um balanço da Defesa Civil da região estimou que 40% das moradias de Cruzeiro do Sul estão inabitáveis por estarem ou destruídas, ou repletas de avarias complexas. Imagens aéreas mostram como ficou a cidade após o nível de água do rio Taquari abaixar, revelando um cenário de destruição. Veja:

Cenário de destruição em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul Cenário de destruição em Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul

O rio subiu mais de 30 metros, algo jamais visto no Rio Grande do Sul. A cidade lidera o número de mortos, com oito das 83 vítimas do total, até a última atualização das autoridades.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com