Nego do Borel cria perfil em plataforma de conteúdo adulto para divulgar fotos íntimas

Nego do Borel entra para plataforma adulta de assinaturas. O cantor divulgou em suas redes sociais que criou um perfil na Privacy. Segundo o artista, a decisão ocorreu após receber muitos pedidos de seus seguidores. A plataforma permite que apenas assinantes vejam fotos e vídeos sensuais e exclusivas do artista. Os interessados em ver os conteúdos mais íntimos do cantor terão que desembolsar um valor mensal de R$90,00.

"Sempre recebo mensagens de pessoas falando para eu entrar em site de conteúdos adultos. Tem muitas fotos que posto ‘marcando’, sem camisa, vídeos…. Muita gente que me segue aqui são crianças, famílias que gostam das minhas músicas, e tem um aplicativo para a gente poder postar essas fotos e esses vídeos mais sensuais. O que é bonito é para se mostrar", declarou ele.

Nego do Borel, atualmente, soma mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Para divulgar o novo serviço, o funkeiro divulgou algumas imagens apenas de cueca branca. As fotos são prévias de ensaios ousados que ele divulgará com exclusividade no Privacy.